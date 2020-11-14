Додано: Нед 22 лис, 2020 16:08

Faceless написав: adeges написав: Но вот зарплаты пока не там. Вот хорошо бы запилить голосовалку. Даже не здесь, а на валютной ветке - там все же выше посещаемость.



Вопрос: насколько изменились ваши доходы за год в долларах в 2020 году (ожидаемые до конца года) по сравнению с 2013 годом?



Варианты ответов

1. Приблизительно такие же

2. Упали на более чем 30%

3. Упали на 20-30%

4. Упали на на 10-20%

5. Упали менее чем на 10%

6. Выросли менее чем на 10%

7. Выросли на 10-20%

8. Выросли на 20-30%

9. Выросли на более чем 30%



Что скажете, Faceless? На валютной, наверное, все же будет оффтоп. А сюда без проблем На валютной, наверное, все же будет оффтоп. А сюда без проблем

Для рынка недвижимости в Украине более важное значение имеет не уровень текущих доходов, а размер сбережений и его динамика. Мы покупаем квартиру не тогда, когда высокая з/п, а когда накопили определенную сумму для реализации своей квартирной мечты. Для большой части пипла дилема покупать или не покупать не стоит. Однозначно покупать. Кому улучшиться, кому разъехаться, кому как первое жилье, кому как инвестиционное, а кому для чада. И подавляющей части из них пох сколько оно будет стоит потом. Жить надо сегодня, а не тогда, когда упадут цены на кв.м. А что если не упадут? А что если вы засиделись в засаде, а с долларом как с совдеповским рублем в 91-м? Мы живем в эпоху, в которойй много факторов неопределенности.Чем больше затягиваете этот процесс, тем больше лишаете себя комфорта в лучшие годы своей жизни. Можете заждаться и потом ваши чада назовут вас недалекими, типо, у них было бабло и возможность, а они сидели и чего-то еще ждали.Короче, действуем по принципу: Есть бабло, подходит, бери сейчас!И когда-то потом еще скажете спасибо капитану за мудрый совет на ветке о крахе киевской недвижимости.