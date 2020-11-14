Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:С чего ты взял "про рост недоступности кредитов" и какая может быть "степень неопределенности в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний"? Таких дешевых кредитов для аграриев, как в этом году, еще не было. Кредитуют их из каждого утюга. Все.
Максим, ты если не знаешь - не сочиняй хотя бы в дискуссии со мной, потому что я либо знаю, либо проверю. А если знаешь и намеренно манипулируешь - то я не промолчу.
Все, что делают сейчас банки с ликвидностью не в розничном сегменте - это на 90% котлеты кредитуют Минфин, на 10% - реструктуризируют валютные кредиты в своих корпоративных портфелях
А ты не задумывался, что вал мог упасть только потому, что им не нужно сейчас брать кредиты? Я вот тоже в 2020 не должен ни одному банку, а раньше был регулярно. Несмотря на то, что сейчас дешевле. Просто не нужно, нет никаких идей, не лезу в неизведанное, перестраховываюсь
Damien написав:А ты не задумывался, что вал мог упасть только потому, что им не нужно сейчас брать кредиты? Я вот тоже в 2020 не должен ни одному банку, а раньше был регулярно. Несмотря на то, что сейчас дешевле. Просто не нужно, нет никаких идей, не лезу в неизведанное, перестраховываюсь
А тут нечего гадать - есть статистика финансовых результатов деятельности предприятий. При падении выручки кредитный ресурс необходим даже в условиях уменьшения, или приостановки инвестиций - чтобы поддерживать операции и обслуживать старые долги.
Поэтому весь мир и применяет монетарные инструменты в борьбе с кризисом. А нам их отсутствие еще аукнется - производство продолжает пикировать, а на импорт всего остального одним ЖРС, зерном и подсолнухом не заработаешь
airmax78 написав:Ну ты же понимаешь, что "субъекты господарювання" и "сильгоспвиробники" - это разные множества
Не глупи - второе внутри первого. НБУ делит активы банков лишь на 2 сегмента - суб'єкти господарювання и фізичні особи
У второго внутри первого - рост. У остальных - падение. Что непонятно? Посмотри на объемы сх производства в денежном выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 22 лис, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.