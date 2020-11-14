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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5660566156625663>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:42

  UA написав:
  change_pm написав:
Чекаємо 14 грудня, і спостерігаємо за цирком.
Думаю наступні 2-3-5 місяцв можуть стати найбільш видовіщними в нашому житті ))) чи ні )))

Думаете рискнут поднять?
Пузырь мегаэпический.

Я не про ставку, а про владу в Штатах. З того, що я спотерігаю, то всі забили "болт" на результати перегонів, імхо, це велика помилка. Трамп ще не сказав останнє слово...

зі. Ставку, імхо, поки не будуть піднімати...
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:43

  drevlyanin написав:
  Natt написав:Прям котлованы даже не знаю. Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м. Говорят, в самом-самом центре скоро старт - от 800 у.е.
Эконом не смотрела.


Не кисло. В памяти отложилась реклама на каждом углу по 400-500 пару лет назад. По 800 это тот, что возле гостиницы и экомаркета?

Ага, именно он. Слышала даже, что застройщик со старта по 900 хотел влупить. Ну посмотрим, там уже год за забором шевеления нет.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:46

  zРадио написав:
  airmax78 написав:С чего ты взял "про рост недоступности кредитов" и какая может быть "степень неопределенности в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний"? Таких дешевых кредитов для аграриев, как в этом году, еще не было. Кредитуют их из каждого утюга. Все.


Максим, ты если не знаешь - не сочиняй хотя бы в дискуссии со мной, потому что я либо знаю, либо проверю. А если знаешь и намеренно манипулируешь - то я не промолчу.

Зображення

Все, что делают сейчас банки с ликвидностью не в розничном сегменте - это на 90% котлеты кредитуют Минфин, на 10% - реструктуризируют валютные кредиты в своих корпоративных портфелях

А ты не задумывался, что вал мог упасть только потому, что им не нужно сейчас брать кредиты? Я вот тоже в 2020 не должен ни одному банку, а раньше был регулярно. Несмотря на то, что сейчас дешевле. Просто не нужно, нет никаких идей, не лезу в неизведанное, перестраховываюсь
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:46

  change_pm написав:
  UA написав:
  change_pm написав:
Чекаємо 14 грудня, і спостерігаємо за цирком.
Думаю наступні 2-3-5 місяцв можуть стати найбільш видовіщними в нашому житті ))) чи ні )))

Думаете рискнут поднять?
Пузырь мегаэпический.

Я не про ставку, а про владу в Штатах. З того, що я спотерігаю, то всі забили "болт" на результати перегонів, імхо, це велика помилка. Трамп ще не сказав останнє слово...

зі. Ставку, імхо, поки не будуть піднімати...

То фигня.
Трамп уедет в Ростов.
У них президентом реально будет Камала Харрис.
Запомните этот твит :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:53

  change_pm написав:Я не про ставку, а про владу в Штатах. З того, що я спотерігаю, то всі забили "болт" на результати перегонів, імхо, це велика помилка. Трамп ще не сказав останнє слово...

А ты всерьез рассчитывал, что будут войны по этому поводу? Похоже, что ты один такой. Ну, еще RUSSIA Today разве что
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:00

  Damien написав:
  change_pm написав:Я не про ставку, а про владу в Штатах. З того, що я спотерігаю, то всі забили "болт" на результати перегонів, імхо, це велика помилка. Трамп ще не сказав останнє слово...

А ты всерьез рассчитывал, что будут войны по этому поводу? Похоже, что ты один такой. Ну, еще RUSSIA Today разве что

100500!!! )))

Пішов з Рашою в басейн, поплаваю. А ви там КВДттєє ))))

зі. Чекаю 14 грудня і 21 січня. А там вже можна буде думати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:05

  Damien написав:А ты не задумывался, что вал мог упасть только потому, что им не нужно сейчас брать кредиты? Я вот тоже в 2020 не должен ни одному банку, а раньше был регулярно. Несмотря на то, что сейчас дешевле. Просто не нужно, нет никаких идей, не лезу в неизведанное, перестраховываюсь


А тут нечего гадать - есть статистика финансовых результатов деятельности предприятий. При падении выручки кредитный ресурс необходим даже в условиях уменьшения, или приостановки инвестиций - чтобы поддерживать операции и обслуживать старые долги.

Поэтому весь мир и применяет монетарные инструменты в борьбе с кризисом. А нам их отсутствие еще аукнется - производство продолжает пикировать, а на импорт всего остального одним ЖРС, зерном и подсолнухом не заработаешь
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09

  airmax78 написав:Ну ты же понимаешь, что "субъекты господарювання" и "сильгоспвиробники" - это разные множества


Не глупи - второе внутри первого. НБУ делит активы банков лишь на 2 сегмента - суб'єкти господарювання и фізичні особи.

А насчет опроса правления банков - так с/х у них приоритет, все верно. Но даже приоритетные направления сегодня страдают.

Вот, смотри еще на структуру аткивов - бизнес сидит без денег, всю ликвидностить пожирает Минфин (Бюджет) и связывает НБУ, чтобы не допустить ее появления на межбанке

Зображення
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 22 лис, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:14

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну ты же понимаешь, что "субъекты господарювання" и "сильгоспвиробники" - это разные множества


Не глупи - второе внутри первого. НБУ делит активы банков лишь на 2 сегмента - суб'єкти господарювання и фізичні особи

У второго внутри первого - рост. У остальных - падение. Что непонятно? Посмотри на объемы сх производства в денежном выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 22 лис, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:15

  Investor_K написав:КГС рекламирует до -18% по причине черной пятницы. Покупать?

нужно рассматривать конкретный объект с конкретной ценой
ведь -1% это тоже "до -18%)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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