Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?
Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!
prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?
Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!
зРадист хватит оффтопить лучше дайте нам графики по Испании, обоснуйте вчерашний вброс про 7% рост недвиги в 20м
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?
Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!
В деньгах, Зрадио, в деньгах. Квартиры на мешок картохи пока не обменивают. То что урожай у них в этом году меньше чем в прошлом - ни для кого не секрет. Но и цены посмотри как выросли. Чего же они массово кидать и начали трейдеров по форвардным контрактам?