RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5660566156625663

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:16

  airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?


Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 3481 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:23

  prosecutor написав:
  Долярчик написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Як ваші справи в бі-ту-бі?
Щоб тут не офтопити, нагадаю куди заходити
В2В - як дізнатись, коли кінець цій
"піраміді"?


Та відповім і тут. Сьогодні неділя і трохи оффтопу можна.
Загалом я зробив x3 точно. Добре що далі не інвестував і як покащав час це було правильне рішення.

А так все добре. Ось читаю свідків дорожая і піднімаю собі настрій :)

Дивно, а от рукопІсІ - не горять!
По факту, то ви, як останній раз входили, то і місяць не прокрутили, бо в березні вже НЕ можливо було вивести з балансу!
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9024
З нами з: 19.10.15
Подякував: 547 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:35

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?


Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!

Зображення

зРадист хватит оффтопить
лучше дайте нам графики по Испании, обоснуйте вчерашний вброс про 7% рост недвиги в 20м :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11887
З нами з: 05.06.13
Подякував: 578 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:37

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?


Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!

Зображення

В деньгах, Зрадио, в деньгах. Квартиры на мешок картохи пока не обменивают. То что урожай у них в этом году меньше чем в прошлом - ни для кого не секрет. Но и цены посмотри как выросли. Чего же они массово кидать и начали трейдеров по форвардным контрактам?
airmax78
 
Повідомлень: 36667
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4367 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5660566156625663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Damien і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19543 3266309
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:54
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230591
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18898)
22.11.2020 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.