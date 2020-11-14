Vlad442 написав:

prosecutor написав: Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление. Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Как цены на недвижимость повели себя нетипично во время пандемии, так и течение эпидемии тоже может отличаться от моделей, которые создало массовое создание, которое считает, что если растет/падает, то будет расти/падать вечно.Я переболел и очень много моих знакомых переболело. В статистику попадают далеко не все кейсы. У многих людей нет денег на тесты, специфического лечения от коронавируса нет, тогда зачем платить и прочие причины. У большинства болезнь протекает легко. Знаю людей, которые переболели почти одновременно с одинаковыми симптомами. Один сдал тест, остальные не стали - зачем, если все понятно? Плюс молодые люди, у которых болезнь протекает бессимтомно или в виде легкого недомогания.Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить.Еще момент, что в ситуации, когда рынок стоит, можно найти хороший вариант дешевле рынка, что нивелирует падение, так как потом по формально более низким ценам приходится бегать с толпой и покупать что удалось выхватить.