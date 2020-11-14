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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5661566256635664>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:16

  airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?


Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!

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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:23

  prosecutor написав:
  Долярчик написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Як ваші справи в бі-ту-бі?
Щоб тут не офтопити, нагадаю куди заходити
В2В - як дізнатись, коли кінець цій
"піраміді"?


Та відповім і тут. Сьогодні неділя і трохи оффтопу можна.
Загалом я зробив x3 точно. Добре що далі не інвестував і як покащав час це було правильне рішення.

А так все добре. Ось читаю свідків дорожая і піднімаю собі настрій :)

Дивно, а от рукопІсІ - не горять!
По факту, то ви, як останній раз входили, то і місяць не прокрутили, бо в березні вже НЕ можливо було вивести з балансу!
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:35

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?


Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!

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зРадист хватит оффтопить
лучше дайте нам графики по Испании, обоснуйте вчерашний вброс про 7% рост недвиги в 20м :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:37

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?


Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!

Зображення

В деньгах, Зрадио, в деньгах. Квартиры на мешок картохи пока не обменивают. То что урожай у них в этом году меньше чем в прошлом - ни для кого не секрет. Но и цены посмотри как выросли. Чего же они массово кидать и начали трейдеров по форвардным контрактам?
PS Кстати, возможно еще одна причина почему статистика по объемам в этом году хромает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:01

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну ты же понимаешь, что "субъекты господарювання" и "сильгоспвиробники" - это разные множества


Не глупи - второе внутри первого. НБУ делит активы банков лишь на 2 сегмента - суб'єкти господарювання и фізичні особи.

А насчет опроса правления банков - так с/х у них приоритет, все верно. Но даже приоритетные направления сегодня страдают.

Вот, смотри еще на структуру аткивов - бизнес сидит без денег, всю ликвидностить пожирает Минфин (Бюджет) и связывает НБУ, чтобы не допустить ее появления на межбанке

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це почалося при Смолію
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:04

  Долярчик написав:
  prosecutor написав:
  Долярчик написав:Як ваші справи в бі-ту-бі?
Щоб тут не офтопити, нагадаю куди заходити
В2В - як дізнатись, коли кінець цій
"піраміді"?


Та відповім і тут. Сьогодні неділя і трохи оффтопу можна.
Загалом я зробив x3 точно. Добре що далі не інвестував і як покащав час це було правильне рішення.

А так все добре. Ось читаю свідків дорожая і піднімаю собі настрій :)

Дивно, а от рукопІсІ - не горять!
По факту, то ви, як останній раз входили, то і місяць не прокрутили, бо в березні вже НЕ можливо було вивести з балансу!
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И енти люди рассказывают нам о риске вложений в недвигу... Эти камикадзе канализационных коллекторов финансового рынка, игроки в русскую рулетку с пистолетом Макарова.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:14

  Прохожий написав:зРадист хватит оффтопить
лучше дайте нам графики по Испании, обоснуйте вчерашний вброс про 7% рост недвиги в 20м :mrgreen:


Вбрасываете здесь вы и ваши поддакиватели - я говорил в среднем в год 7%, а не в 2020-м 7%

Зображення

https://www.globalpropertyguide.com/Eur ... ce-History

  airmax78 написав:В деньгах, Зрадио, в деньгах. Квартиры на мешок картохи пока не обменивают. То что урожай у них в этом году меньше чем в прошлом - ни для кого не секрет. Но и цены посмотри как выросли. Чего же они массово кидать и начали трейдеров по форвардным контрактам?


Ну так и посмотри - спот на пшеницу +8% к прошлому году, на подсолнух +12%. А поставочные форварды (которые большинство выполнять таки заставят) - вообще в минусе. Денег от аграриев в этом году будет на 5-10% меньше, чем в прошлом. А тратить они их будут вообще нааамного осторожней...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:22

  BIGor написав:Вот Вы смеетесь, а раньше была такая профессия - оператор кол-центра такси - и где они теперь? Их заменили моб. приложения.

Не волнуйтесь, работают диспетчера, аж гай шумит.
Перезванивают, уточняют, чтобы не отправить авто по адресу, а там никого или не вяжущий лыка клиент, который вместо посадки водилу матом посылает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:40

  change_pm написав:
  Damien написав:
  change_pm написав:Я не про ставку, а про владу в Штатах. З того, що я спотерігаю, то всі забили "болт" на результати перегонів, імхо, це велика помилка. Трамп ще не сказав останнє слово...

А ты всерьез рассчитывал, что будут войны по этому поводу? Похоже, что ты один такой. Ну, еще RUSSIA Today разве что

100500!!! )))

Пішов з Рашою в басейн, поплаваю. А ви там КВДттєє ))))

зі. Чекаю 14 грудня і 21 січня. А там вже можна буде думати...

Повернувся. Заплив пройшов нормас )))

Ознайомлюємося https://www.bbc.com/russian/news-55032377
Результаты выборов президента США: Может ли Трамп "отменить" победу Байдена и что он для этого делает

ІмХо, варіанти в Штатах можуть бути які хоч.

зі. В любому випадку, хтось враховує такі ризики і заходить в золото, а хтось оленіть в акції і нерухомість.

Час покаже хто правий, а хто ні...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 22 лис, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:40

  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Как цены на недвижимость повели себя нетипично во время пандемии, так и течение эпидемии тоже может отличаться от моделей, которые создало массовое создание, которое считает, что если растет/падает, то будет расти/падать вечно.
Я переболел и очень много моих знакомых переболело. В статистику попадают далеко не все кейсы. У многих людей нет денег на тесты, специфического лечения от коронавируса нет, тогда зачем платить и прочие причины. У большинства болезнь протекает легко. Знаю людей, которые переболели почти одновременно с одинаковыми симптомами. Один сдал тест, остальные не стали - зачем, если все понятно? Плюс молодые люди, у которых болезнь протекает бессимтомно или в виде легкого недомогания.
Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.
Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить.
Еще момент, что в ситуации, когда рынок стоит, можно найти хороший вариант дешевле рынка, что нивелирует падение, так как потом по формально более низким ценам приходится бегать с толпой и покупать что удалось выхватить.


Просто население беднеет. Ипотеки нет. И не все могут смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть не только лишь все. Ну вы поняли. Думаю значительного роста не будет. А вот падение очень может быть.
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