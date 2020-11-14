Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?
Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!
prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?
Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!
зРадист хватит оффтопить лучше дайте нам графики по Испании, обоснуйте вчерашний вброс про 7% рост недвиги в 20м
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airmax78 написав:Посмотри на объемы производства в денежнлм выражении в том же отчете, из которого ты диаграммки надергал. Или ты думаешь, что объемы производства растут, а кредитный портфель при этом падает?
Объемы производства падают, Максим! Я тебе уже говорил выше - не знаешь, не сочиняй!
В деньгах, Зрадио, в деньгах. Квартиры на мешок картохи пока не обменивают. То что урожай у них в этом году меньше чем в прошлом - ни для кого не секрет. Но и цены посмотри как выросли. Чего же они массово кидать и начали трейдеров по форвардным контрактам? PS Кстати, возможно еще одна причина почему статистика по объемам в этом году хромает.
airmax78 написав:В деньгах, Зрадио, в деньгах. Квартиры на мешок картохи пока не обменивают. То что урожай у них в этом году меньше чем в прошлом - ни для кого не секрет. Но и цены посмотри как выросли. Чего же они массово кидать и начали трейдеров по форвардным контрактам?
Ну так и посмотри - спот на пшеницу +8% к прошлому году, на подсолнух +12%. А поставочные форварды (которые большинство выполнять таки заставят) - вообще в минусе. Денег от аграриев в этом году будет на 5-10% меньше, чем в прошлом. А тратить они их будут вообще нааамного осторожней...
prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Как цены на недвижимость повели себя нетипично во время пандемии, так и течение эпидемии тоже может отличаться от моделей, которые создало массовое создание, которое считает, что если растет/падает, то будет расти/падать вечно. Я переболел и очень много моих знакомых переболело. В статистику попадают далеко не все кейсы. У многих людей нет денег на тесты, специфического лечения от коронавируса нет, тогда зачем платить и прочие причины. У большинства болезнь протекает легко. Знаю людей, которые переболели почти одновременно с одинаковыми симптомами. Один сдал тест, остальные не стали - зачем, если все понятно? Плюс молодые люди, у которых болезнь протекает бессимтомно или в виде легкого недомогания. Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда. Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить. Еще момент, что в ситуации, когда рынок стоит, можно найти хороший вариант дешевле рынка, что нивелирует падение, так как потом по формально более низким ценам приходится бегать с толпой и покупать что удалось выхватить.
Просто население беднеет. Ипотеки нет. И не все могут смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть не только лишь все. Ну вы поняли. Думаю значительного роста не будет. А вот падение очень может быть.