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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:51
Долларчик.
Там сума була не велика. У меня була норм рефералка. Тому і заробив. До речі це без фінального обміну сертифікатів. Ще й досі вони лежать.
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