Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Как цены на недвижимость повели себя нетипично во время пандемии, так и течение эпидемии тоже может отличаться от моделей, которые создало массовое создание, которое считает, что если растет/падает, то будет расти/падать вечно. Я переболел и очень много моих знакомых переболело. В статистику попадают далеко не все кейсы. У многих людей нет денег на тесты, специфического лечения от коронавируса нет, тогда зачем платить и прочие причины. У большинства болезнь протекает легко. Знаю людей, которые переболели почти одновременно с одинаковыми симптомами. Один сдал тест, остальные не стали - зачем, если все понятно? Плюс молодые люди, у которых болезнь протекает бессимтомно или в виде легкого недомогания. Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда. Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить. Еще момент, что в ситуации, когда рынок стоит, можно найти хороший вариант дешевле рынка, что нивелирует падение, так как потом по формально более низким ценам приходится бегать с толпой и покупать что удалось выхватить.
Просто население беднеет. Ипотеки нет. И не все могут смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть не только лишь все. Ну вы поняли. Думаю значительного роста не будет. А вот падение очень может быть.
EnotBegemot написав:Есть тут кто-то, кто последние пару месяцев продавал или покупал недвигу, на сколько отличаются хотелки и реалии?
Хотелки и ралии отличаються в два раза. У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор. Сосед предложил 28. Я помахал ручкой
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
EnotBegemot написав:Есть тут кто-то, кто последние пару месяцев продавал или покупал недвигу, на сколько отличаются хотелки и реалии?
Хотелки и ралии отличаються в два раза. У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор. Сосед предложил 28. Я помахал ручкой
у тубу оналитега моск разъели акционные сникерсы
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 22 лис, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
EnotBegemot написав:Есть тут кто-то, кто последние пару месяцев продавал или покупал недвигу, на сколько отличаются хотелки и реалии?
Хотелки и ралии отличаються в два раза. У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор. Сосед предложил 28. Я помахал ручкой
у тубу оналитега моск разъели акционные сникерсы
Вы уже лыка не вяжете. Завязывайте с бухлом
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )