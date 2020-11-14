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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5662566356645665>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:40

  change_pm написав:
  Damien написав:
  change_pm написав:Я не про ставку, а про владу в Штатах. З того, що я спотерігаю, то всі забили "болт" на результати перегонів, імхо, це велика помилка. Трамп ще не сказав останнє слово...

А ты всерьез рассчитывал, что будут войны по этому поводу? Похоже, что ты один такой. Ну, еще RUSSIA Today разве что

100500!!! )))

Пішов з Рашою в басейн, поплаваю. А ви там КВДттєє ))))

зі. Чекаю 14 грудня і 21 січня. А там вже можна буде думати...

Повернувся. Заплив пройшов нормас )))

Ознайомлюємося https://www.bbc.com/russian/news-55032377
Результаты выборов президента США: Может ли Трамп "отменить" победу Байдена и что он для этого делает

ІмХо, варіанти в Штатах можуть бути які хоч.

зі. В любому випадку, хтось враховує такі ризики і заходить в золото, а хтось оленіть в акції і нерухомість.

Час покаже хто правий, а хто ні...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 22 лис, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:40

  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Как цены на недвижимость повели себя нетипично во время пандемии, так и течение эпидемии тоже может отличаться от моделей, которые создало массовое создание, которое считает, что если растет/падает, то будет расти/падать вечно.
Я переболел и очень много моих знакомых переболело. В статистику попадают далеко не все кейсы. У многих людей нет денег на тесты, специфического лечения от коронавируса нет, тогда зачем платить и прочие причины. У большинства болезнь протекает легко. Знаю людей, которые переболели почти одновременно с одинаковыми симптомами. Один сдал тест, остальные не стали - зачем, если все понятно? Плюс молодые люди, у которых болезнь протекает бессимтомно или в виде легкого недомогания.
Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.
Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить.
Еще момент, что в ситуации, когда рынок стоит, можно найти хороший вариант дешевле рынка, что нивелирует падение, так как потом по формально более низким ценам приходится бегать с толпой и покупать что удалось выхватить.


Просто население беднеет. Ипотеки нет. И не все могут смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть не только лишь все. Ну вы поняли. Думаю значительного роста не будет. А вот падение очень может быть.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долларчик.
Там сума була не велика. У меня була норм рефералка. Тому і заробив. До речі це без фінального обміну сертифікатів. Ще й досі вони лежать.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:10

  prosecutor написав:Долларчик.
Там сума була не велика. У меня була норм рефералка. Тому і заробив. До речі це без фінального обміну сертифікатів. Ще й досі вони лежать.

Ну й нехай буде ваша правда :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:06

  prosecutor написав:Долларчик.
Там сума була не велика. У меня була норм рефералка. Тому і заробив. До речі це без фінального обміну сертифікатів. Ще й досі вони лежать.

Это вы че, еще и знакомых на эту пирамиду посадили? Как они вам - благодарны? Живут в достатке?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:08

  EnotBegemot написав:Есть тут кто-то, кто последние пару месяцев продавал или покупал недвигу, на сколько отличаются хотелки и реалии?


Хотелки и ралии отличаються в два раза.
У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор.
Сосед предложил 28. Я помахал ручкой
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:17

  Хомякоид написав:
  EnotBegemot написав:Есть тут кто-то, кто последние пару месяцев продавал или покупал недвигу, на сколько отличаются хотелки и реалии?


Хотелки и ралии отличаються в два раза.
У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор.
Сосед предложил 28. Я помахал ручкой

у тубу оналитега моск разъели акционные сникерсы :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 22 лис, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:18

  zРадио написав:
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подозрительное сходство с Киевом, международные инвесторы цены раздувают?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:20

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  EnotBegemot написав:Есть тут кто-то, кто последние пару месяцев продавал или покупал недвигу, на сколько отличаются хотелки и реалии?


Хотелки и ралии отличаються в два раза.
У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор.
Сосед предложил 28. Я помахал ручкой

у тубу оналитега моск разъели акционные сникерсы :mrgreen:


Вы уже лыка не вяжете. Завязывайте с бухлом
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:21

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:
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подозрительное сходство с Киевом, международные инвесторы цены раздувают?

не раскрыт вопрос ввп, безработицы, индекса ожидания и т.д.
и масштаб кагбэ не айс...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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