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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5662566356645665

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:25

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Долларчик.
Там сума була не велика. У меня була норм рефералка. Тому і заробив. До речі це без фінального обміну сертифікатів. Ще й досі вони лежать.

Это вы че, еще и знакомых на эту пирамиду посадили? Как они вам - благодарны? Живут в достатке?


Так они сами подсадились. Кто то попал, кто то нет. Они знали куда идут и это было их решение.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:25

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
Хотелки и ралии отличаються в два раза.
У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор.
Сосед предложил 28. Я помахал ручкой

у тубу оналитега моск разъели акционные сникерсы :mrgreen:


Вы уже лыка не вяжете. Завязывайте с бухлом

похоже у вас моск реально заполнен карамелью на пальмовом масле с добавлением арахиса :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 5662566356645665
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