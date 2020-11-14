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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лис, 2020 20:25
airmax78 написав: prosecutor написав:
Долларчик.
Там сума була не велика. У меня була норм рефералка.
Тому і заробив. До речі це без фінального обміну сертифікатів. Ще й досі вони лежать.
Это вы че, еще и знакомых на эту пирамиду посадили? Как они вам - благодарны? Живут в достатке?
Так они сами подсадились. Кто то попал, кто то нет. Они знали куда идут и это было их решение.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 20:25
Хомякоид написав: Прохожий написав: Хомякоид написав: Хотелки и ралии отличаються в два раза. У мну
хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор.
Сосед предложил 28. Я помахал ручкой
у тубу оналитега моск разъели акционные сникерсы
Вы уже лыка не вяжете. Завязывайте с бухлом
похоже у вас моск реально заполнен карамелью на пальмовом масле с добавлением арахиса
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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