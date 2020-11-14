Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Хотелки и ралии отличаються в два раза. У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор. Сосед предложил 28. Я помахал ручкой
у тубу оналитега моск разъели акционные сникерсы
Вы уже лыка не вяжете. Завязывайте с бухлом
похоже у вас моск реально заполнен карамелью на пальмовом масле с добавлением арахиса
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Grand Touring написав:подозрительное сходство с Киевом, международные инвесторы цены раздувают?
Скорее это связано с тем, что международные инвесторы раздувают валютный эквивалент доходов украинцев ))) Звучит на первый взгляд странно, но по факту это близко с истине. У нас хронически-отрицательный торговый баланс, и если бы не внешние заимствования и ПИИ, гривна хронически падала бы по отношению к твердым валютам (а значит, не росли бы валютные доходы, а вместе с ними - и цены КРЖН).
А так - пока международный капитал лоялен к риску и идет за прибылью в развивающиеся страны, там курсовая стабильность и раздутые доходы за счет завышенного курса местных валют. Заканчивается сказка с его оттоком. В нашем случае - быстро и грубо, как, например, в октябре-декабре 2008-го
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 22 лис, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
EnotBegemot написав:Помимо зарплат еще и количество введённого жилья за эти года увеличилось. Понятно,что всякие модные мопы появились и тд, но глобально это на цене не должно сказываться. Я вот даже по коллегам практически не слышу мыслей "взять однушку под аренду" ,что было мейнстримом в 16-18 годах. Цена входа уже не так интересна.
то же самое говорят дизайнеры. ремонт под сдачу становится редкостью
EnotBegemot написав:Помимо зарплат еще и количество введённого жилья за эти года увеличилось. Понятно,что всякие модные мопы появились и тд, но глобально это на цене не должно сказываться. Я вот даже по коллегам практически не слышу мыслей "взять однушку под аренду" ,что было мейнстримом в 16-18 годах. Цена входа уже не так интересна.
то же самое говорят дизайнеры. ремонт под сдачу становится редкостью
делать ремонт под аренду с дизайнером сейчас могут только альтернативно одаренные особи ИМХО конечно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
EnotBegemot написав:Помимо зарплат еще и количество введённого жилья за эти года увеличилось. Понятно,что всякие модные мопы появились и тд, но глобально это на цене не должно сказываться. Я вот даже по коллегам практически не слышу мыслей "взять однушку под аренду" ,что было мейнстримом в 16-18 годах. Цена входа уже не так интересна.
то же самое говорят дизайнеры. ремонт под сдачу становится редкостью
делать ремонт под аренду с дизайнером сейчас могут только альтернативно одаренные особи ИМХО конечно...
EnotBegemot написав:Есть тут кто-то, кто последние пару месяцев продавал или покупал недвигу, на сколько отличаются хотелки и реалии?
Хотелки и ралии отличаються в два раза. У мну хотел сосед купить. Аналог самый дешевый в моем доме выставлялся за 52 или 54, не помню точно. Такие же цифры называла и риэлтор. Сосед предложил 28. Я помахал ручкой
Ну и где здесь реалии? Я тоже готов купить метры прямо сейчас в разгар коронокризи за пол цены и шо....? Реалии это сделка, а не хотелки продавцов и покупателей, не?