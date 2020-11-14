Додано: Нед 22 лис, 2020 21:03

Grand Touring написав: подозрительное сходство с Киевом, международные инвесторы цены раздувают? подозрительное сходство с Киевом, международные инвесторы цены раздувают?

Скорее это связано с тем, что международные инвесторы раздувают валютный эквивалент доходов украинцев ))) Звучит на первый взгляд странно, но по факту это близко с истине. У нас хронически-отрицательный торговый баланс, и если бы не внешние заимствования и ПИИ, гривна хронически падала бы по отношению к твердым валютам (а значит, не росли бы валютные доходы, а вместе с ними - и цены КРЖН).А так - пока международный капитал лоялен к риску и идет за прибылью в развивающиеся страны, там курсовая стабильность и раздутые доходы за счет завышенного курса местных валют. Заканчивается сказка с его оттоком. В нашем случае - быстро и грубо, как, например, в октябре-декабре 2008-го