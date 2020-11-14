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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 00:35
airmax78 написав:
А сейчас, когда еще и Морган Стенли сказали всем
избавляться от долларов - ожидаю просто бума продаж.
Пусть пустят этот закидон пару раз по нашему телику и увидим как хомяки начнут движевать. Курса 8 ,возможно, не увидим но сливать начнут свои заначки и нести в бетон
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Додано: Пон 23 лис, 2020 00:47
airmax78 написав:
А сейчас, когда еще и Морган Стенли сказали всем избавляться от долларов - ожидаю просто бума продаж. Если Трибека свои круши еще не продал - сделает X3 ровном месте.
с 2012 года на форуме и не можешь понять, что недвига наша привязанная доллару (и к гривне). А гривна привязанная к доллару, курс евро или фунта для гривны все равно.
гривна==доллар(по курсу доллара)==недвига.
Они(Морган Стенли) продадут доллары и будет евро 1.6, фунт 2.2 из 1.14. Фонда улетит.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
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Додано: Пон 23 лис, 2020 00:50
proftpd66 Ничего не понял, но согласен. Вперде только рост!
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Додано: Пон 23 лис, 2020 00:52
airmax78 написав:proftpd66
Ничего не понял, но согласен. Вперде только рост!
например, в 2009 году был рост евро 1.55 и рост фунта
но недвига киевская подешевела!
а почему сейчас вдруг недвига подорожает?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 00:54
airmax78 написав:proftpd66
Ничего не понял, но согласен. Вперде только рост!
не, вперде может быть только роисся
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Додано: Пон 23 лис, 2020 01:21
airmax78 написав:
А сейчас, когда еще и Морган Стенли сказали всем избавляться от долларов - ожидаю просто бума продаж. Если Трибека свои круши еще не продал - сделает X3 ровном месте.
Ахахахаха) А ты смешной. Morgan Stanley говорил рекомендовал продавать золото и государственные долги, а покупать акции и корпоративные долги. Где здесь загон аленей в бетон, еще и киевский, кроме рылов, вряд ли кто-то понимает
Более того, они еще и предупреждают о том, что зима будет тяжелой. Сколько лонгистов за нее вынесут с рынка - будем посмотреть. Мож и дефолты какие будут. Гуттериш сегодня чего-то там о "возможно параде суверенных дефолтов бедных стран" говорил - наверно, бредил
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Додано: Пон 23 лис, 2020 01:23
proftpd66 написав:
например, в 2009 году был рост евро 1.55 и рост фунта
но недвига киевская подешевела!а почему сейчас вдруг недвига подорожает
?
Дык это ж классика:
Мужик продает на базаре петуха. - Почем? - $1000 -???????? Он что у тебя, особенный какой-то? - Да нет, просто деньги очень нужны... ...
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Додано: Пон 23 лис, 2020 07:07
flyman написав: Vlad442 написав: Grand Touring написав:
Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.
Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.
Долярчики просто не могли не обратить внимание.
У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.
це називається "хазяйновитий"
Это называется битый жизнью.
Владу за пост огромный +
И совет зРадио про диверсификацию имеет смысл.
Когда-то это БИГ советовал. И кто помнит - понимает почему.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 08:38
Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка сообщил, что в третьем квартале закредитованность населения США достигла нового рекорда, составив 14 350 000 000 000 долларов (14.35 триллиона долларов), этому способствовал бум рефинансирования ипотечных кредитов. Домохозяйства не только используют преимущества более низких процентных ставок для рефинансирования существующих ипотечных кредитов, но и увеличивают свои долги.
Институт Международных Финансов (IIF) опубликовал исследовательский отчёт, в котором говорится, что показатель общего глобального долга резко вырос в этом году, и они ожидают, что к концу 2020 года общая сумма превысит ошеломляющие 277000000000000 долларов. Эти 277 триллионов долларов составляют около 365% мирового валового внутреннего продукта по сравнению с 320% в конце 2019 года.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 08:45
airmax78 написав:
Мы же о том, что заставляет людей в такое время как сейчас покупать недвижимость? Покупка недвижимости (если не под аренду) - это всегда очень эмоциональное решение.
на вас таким же образом удаленная работа действует?
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