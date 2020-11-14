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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 01:23
proftpd66 написав:
например, в 2009 году был рост евро 1.55 и рост фунта
но недвига киевская подешевела!а почему сейчас вдруг недвига подорожает
?
Дык это ж классика:
Мужик продает на базаре петуха. - Почем? - $1000 -???????? Он что у тебя, особенный какой-то? - Да нет, просто деньги очень нужны... ...
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