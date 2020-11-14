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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 01:23
proftpd66 написав:
например, в 2009 году был рост евро 1.55 и рост фунта
но недвига киевская подешевела!а почему сейчас вдруг недвига подорожает
?
Дык это ж классика:
Мужик продает на базаре петуха. - Почем? - $1000 -???????? Он что у тебя, особенный какой-то? - Да нет, просто деньги очень нужны... ...
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Додано: Пон 23 лис, 2020 07:07
flyman написав: Vlad442 написав: Grand Touring написав:
Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.
Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.
Долярчики просто не могли не обратить внимание.
У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.
це називається "хазяйновитий"
Это называется битый жизнью.
Владу за пост огромный +
И совет зРадио про диверсификацию имеет смысл.
Когда-то это БИГ советовал. И кто помнит - понимает почему.
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