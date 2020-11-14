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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А что может вызвать большие эмоции, чем когда ты понимаешь, что твоя квартира тебя больше не устраивает, а проводить тебе в ней приходится теперь не 10-12 часов из которых 8 - во сне, а 20-24 часа, из которых большую часть бодрствуя. В итоге и созревают такие решения гораздо быстрее. Ждем бума на двухи и трехи.

Ейр, Вы меня убедили, сколько уже можно ждать! Все бегу снимать остатки ЗП с карты - и бегом в риелторское агенство за трёхой! Торговаться не буду.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:02

  rjkz написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.

це називається "хазяйновитий"


Это называется битый жизнью.
Владу за пост огромный +
И совет зРадио про диверсификацию имеет смысл.
Когда-то это БИГ советовал. И кто помнит - понимает почему.

За одного битого двох небитих дають.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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