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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 09:34
airmax78 написав:
А что может вызвать большие эмоции, чем когда ты понимаешь, что твоя квартира тебя больше не устраивает, а проводить тебе в ней приходится теперь не 10-12 часов из которых 8 - во сне, а 20-24 часа, из которых большую часть бодрствуя. В итоге и созревают такие решения гораздо быстрее. Ждем бума на двухи и трехи.
Ейр, Вы меня убедили, сколько уже можно ждать! Все бегу снимать остатки ЗП с карты - и бегом в риелторское агенство за трёхой! Торговаться не буду.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:02
rjkz написав: flyman написав: Vlad442 написав:
У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.
це називається "хазяйновитий"
Это называется битый жизнью.
Владу за пост огромный +
И совет зРадио про диверсификацию имеет смысл.
Когда-то это БИГ советовал. И кто помнит - понимает почему.
За одного битого двох небитих дають.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:28
airmax78 написав:
А сейчас, когда еще и Морган Стенли сказали всем избавляться от долларов - ожидаю просто бума продаж
Сказал всем избавляться и открыл пошире двери для тех, кто избавляется?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:30
Grand Touring написав: airmax78 написав:
Мы же о том, что заставляет людей в такое время как сейчас покупать недвижимость? Покупка недвижимости (если не под аренду) - это всегда очень эмоциональное решение.
на вас таким же образом удаленная работа действует?
Конечно. Я же написал. Когда квартира превращается для тебя в офис - к ней начинают предъявляться повышенные требования.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:31
zРадио написав:
Скорее это связано с тем, что международные инвесторы раздувают валютный эквивалент доходов украинцев ))) Звучит на первый взгляд странно, но по факту это близко с истине. У нас хронически-отрицательный торговый баланс, и если бы не внешние заимствования и ПИИ, гривна хронически падала бы по отношению к твердым валютам (а значит, не росли бы валютные доходы, а вместе с ними - и цены КРЖН).
А так - пока международный капитал лоялен к риску и идет за прибылью в развивающиеся страны, там курсовая стабильность и раздутые доходы за счет завышенного курса местных валют. Заканчивается сказка с его оттоком. В нашем случае - быстро и грубо, как, например, в октябре-декабре 2008-го
Если вы начнете цифры рассматривать с точки зрения здравого смысла и логики, то будет вообще отлично. Вы же смотрите на цифры сами по себе. Хронически отрицательный торговый баланс, но жизнь продолжается, недвижимость не дешевеет, валютные депозиты растут, хотя, если из бассейна все время выливается, то он должен полностью опустеть. Если вы опираетесь в своих рассуждениях на торговый баланс, посчитает его отрицательное сальдо за последние 20 лет и подумайте, как мы вообще живем. Может торговый баланс не альфа и омега? Может есть деньги, которые заходят и выходят помимо торгового баланса? Недавно выкладывали видео блоггера, у которого забрали нал на покупку квартиры на границе, например. Или переводы айтишникам попадают в торговый баланс? А нал или переводы заробитчан?
Второе замечание, что вы считаете доллар незыблемой единицей. На самом деле цена это равновесие между количеством долларов и количеством метров, которые быстро не напечатаешь. Вы думаете, что сейчас выпустили много долларов, поэтому цена не упала. Частично это правильно. Потом начнут связывать эти доллары и цена упадет. Этот вывод спорный и является гаданием. Может быть сценарий, что все доллары не свяжут и мир научится жить с новым количеством долларов в карманах? Тогда цена даже в условиях кризиса вырастет.
К пресловутому кризису тоже есть вопросы. Я приводил пример, что если парикмахер не постриг меня во время локдауна, то ВВП упало, но денег на покупку недвиги у меня, или у фермера, или у рабочего на заводе, или у продавца АТБ меньше не стало.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:31
Serg-ik написав: airmax78 написав:
А сейчас, когда еще и Морган Стенли сказали всем избавляться от долларов - ожидаю просто бума продаж
Сказал всем избавляться и открыл пошире двери для тех, кто избавляется?
Морган Стенли плохого не посоветует!
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:34
Serg-ik написав: airmax78 написав:
А сейчас, когда еще и Морган Стенли сказали всем избавляться от долларов - ожидаю просто бума продаж
Сказал всем избавляться и открыл пошире двери для тех, кто избавляется?
Все гораздо прозаичнее - Морганов покусал злой hxbbgaf
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:40
UA написав:
Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка сообщил, что в третьем квартале закредитованность населения США достигла нового рекорда, составив 14 350 000 000 000 долларов (14.35 триллиона долларов), этому способствовал бум рефинансирования ипотечных кредитов. Домохозяйства не только используют преимущества более низких процентных ставок для рефинансирования существующих ипотечных кредитов, но и увеличивают свои долги.
Институт Международных Финансов (IIF) опубликовал исследовательский отчёт, в котором говорится, что показатель общего глобального долга резко вырос в этом году, и они ожидают, что к концу 2020 года общая сумма превысит ошеломляющие 277000000000000 долларов. Эти 277 триллионов долларов составляют около 365% мирового валового внутреннего продукта по сравнению с 320% в конце 2019 года.
Эмиссия долларов идет, пузырь надувается. Будут ли его сдувать или махнут рукой и скажут "пусть так и будет".
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:48
EnotBegemot написав:
..
Кгс что-то в последнее время забил на свои новые обьекты, из того,что осталось шлак и неликвид. С чего они делают продажи хз.
Видимо укрбудовскими обьектами увлеклись, но их цена и готовность не соответствует друг другу
мой объект бывшего УкрБуда шуруют 6 дней в неделю, с 8 утра до 7 вечера, в субботу до обеда. С такими темпами, есть надежда на сдачу вовремя. Уж не знаю, как по другим объектам
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:51
BIGor написав: airmax78 написав:
А что может вызвать большие эмоции, чем когда ты понимаешь, что твоя квартира тебя больше не устраивает, а проводить тебе в ней приходится теперь не 10-12 часов из которых 8 - во сне, а 20-24 часа, из которых большую часть бодрствуя. В итоге и созревают такие решения гораздо быстрее. Ждем бума на двухи и трехи.
Ейр, Вы меня убедили, сколько уже можно ждать! Все бегу снимать остатки ЗП с карты - и бегом в риелторское агенство за трёхой! Торговаться не буду.
Последние годы тенденция жить молодым отдельно начиная чуть ли не с 18 лет плюс высокая коммуналка опустили цену трех до цены однух. Сегодняшняя ситуация с ростом доходов, которая сделала коммуналку приемлемой, удаленкой и ростом требований к комфорту, может вернуть старый баланс.
Если есть деньги на однуху, может, действительно, стоит подтянутся и пожертвовав чем-то, ремонтом, например, купить двуху или треху. Может оказаться, что у них потенциал роста выше, чем у однух. Может поздно и это произошло. Недавно кинул в избранное одну неплохую треху в интересном для меня месте по негуманной цене - за месяц ушла.
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