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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5663566456655666>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Соседка недавно сдала свою треху в полумодных мопах за ... 5к. Я не поверил своим ушам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Недавно кинул в избранное одну неплохую треху в интересном для меня месте по негуманной цене - за месяц ушла.

что, где, за сколько это было?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:13

Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28

По поводу логики повышения цен, наблюдаю за несколькими объектами. После карантина цена на них повышается сама по себе, хотя объект не исчезает с рынка, может поменять только собственника.

Логика такова: перекуп примерно представляет сколько за месяц его потенциальный покупатель может отложить денег и повышает цену, примерно цена растет на 300-400 уе в месяц. Если первому перекупу везет, у него покупает второй перекуп и также повышает цену исходя из собственных представлений на сколько за месяц разбогател его потенциальный покупатель.

В это время цена аренды подобных квартир после первого карантина практически не растет, наоборот появляются все больше квартир спустившихся с небес арендодателей
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:29

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Мы же о том, что заставляет людей в такое время как сейчас покупать недвижимость? Покупка недвижимости (если не под аренду) - это всегда очень эмоциональное решение.
на вас таким же образом удаленная работа действует?

Конечно. Я же написал. Когда квартира превращается для тебя в офис - к ней начинают предъявляться повышенные требования.

Особенно, если удаленно работают оба
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:29

  airmax78 написав:Соседка недавно сдала свою треху в полумодных мопах за ... 5к. Я не поверил своим ушам.

За 5к грн??
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:33

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:А что может вызвать большие эмоции, чем когда ты понимаешь, что твоя квартира тебя больше не устраивает, а проводить тебе в ней приходится теперь не 10-12 часов из которых 8 - во сне, а 20-24 часа, из которых большую часть бодрствуя. В итоге и созревают такие решения гораздо быстрее. Ждем бума на двухи и трехи.

Ейр, Вы меня убедили, сколько уже можно ждать! Все бегу снимать остатки ЗП с карты - и бегом в риелторское агенство за трёхой! Торговаться не буду.

Последние годы тенденция жить молодым отдельно начиная чуть ли не с 18 лет плюс высокая коммуналка опустили цену трех до цены однух. Сегодняшняя ситуация с ростом доходов, которая сделала коммуналку приемлемой, удаленкой и ростом требований к комфорту, может вернуть старый баланс.
Если есть деньги на однуху, может, действительно, стоит подтянутся и пожертвовав чем-то, ремонтом, например, купить двуху или треху. Может оказаться, что у них потенциал роста выше, чем у однух. Может поздно и это произошло. Недавно кинул в избранное одну неплохую треху в интересном для меня месте по негуманной цене - за месяц ушла.

можливо в старій вторинці так, що 1к майже рівна 3К.
в новобудовах ні, там ціна м2 в 3К лише на 10..15% менше
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Соседка недавно сдала свою треху в полумодных мопах за ... 5к. Я не поверил своим ушам.

На рынке аренды нет четких цен. Есть распределение. Множество людей снимают за смешные деньги, как в вашем примере. Если поискать, то можно снять дешевле средней цены, если упереться и сдавать месяц, можно в сезон сдать дороже рыночной цены.
  Serg-ik написав:что, где, за сколько это было?
ЛС
  IgA написав:Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.

Наверное на тот уровень оплаты, которая давала компания, им было трудно найти людей, которые готовы были снимать в Лондоне. Рынок. Удаленка для работодателя дешевле, потому что можно работать и из бедной Украины, поэтому он готов мириться с неудобствами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:можливо в старій вторинці так, що 1к майже рівна 3К.
в новобудовах ні, там ціна м2 в 3К лише на 10..15% менше

В новостроях люди осознанно покупали трешку и платили за лишние метры живые деньги. В советской вторичке на рынок давят предложения от бабушек, поэтому сейчас выгодней на перспективу покупать трешки в хороших домах возле метро из-под бабушки по цене однушки с косметикой, что я год назад и сделал. Наследники, как правило, не стремятся взять максимальную цену. Хватило на неплохую машину, ну и ладно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друзья, 5к вертолетных. От которых Морган Стенли призывает избавляться.
airmax78
 
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