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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Соседка недавно сдала свою треху в полумодных мопах за ... 5к. Я не поверил своим ушам.
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:13
Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28
По поводу логики повышения цен, наблюдаю за несколькими объектами. После карантина цена на них повышается сама по себе, хотя объект не исчезает с рынка, может поменять только собственника.
Логика такова: перекуп примерно представляет сколько за месяц его потенциальный покупатель может отложить денег и повышает цену, примерно цена растет на 300-400 уе в месяц. Если первому перекупу везет, у него покупает второй перекуп и также повышает цену исходя из собственных представлений на сколько за месяц разбогател его потенциальный покупатель.
В это время цена аренды подобных квартир после первого карантина практически не растет, наоборот появляются все больше квартир спустившихся с небес арендодателей
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:29
Особенно, если удаленно работают оба
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:29
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:33
можливо в старій вторинці так, що 1к майже рівна 3К.
в новобудовах ні, там ціна м2 в 3К лише на 10..15% менше
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На рынке аренды нет четких цен. Есть распределение. Множество людей снимают за смешные деньги, как в вашем примере. Если поискать, то можно снять дешевле средней цены, если упереться и сдавать месяц, можно в сезон сдать дороже рыночной цены.
ЛС
Наверное на тот уровень оплаты, которая давала компания, им было трудно найти людей, которые готовы были снимать в Лондоне. Рынок. Удаленка для работодателя дешевле, потому что можно работать и из бедной Украины, поэтому он готов мириться с неудобствами.
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В новостроях люди осознанно покупали трешку и платили за лишние метры живые деньги. В советской вторичке на рынок давят предложения от бабушек, поэтому сейчас выгодней на перспективу покупать трешки в хороших домах возле метро из-под бабушки по цене однушки с косметикой, что я год назад и сделал. Наследники, как правило, не стремятся взять максимальную цену. Хватило на неплохую машину, ну и ладно.
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Друзья, 5к вертолетных. От которых Морган Стенли призывает избавляться.
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