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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:10
Соседка недавно сдала свою треху в полумодных мопах за ... 5к. Я не поверил своим ушам.
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airmax78
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:12
Vlad442 написав:
Недавно кинул в избранное одну неплохую треху в интересном для меня месте по негуманной цене - за месяц ушла.
что, где, за сколько это было?
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Serg-ik
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:13
Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.
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IgA
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28
По поводу логики повышения цен, наблюдаю за несколькими объектами. После карантина цена на них повышается сама по себе, хотя объект не исчезает с рынка, может поменять только собственника.
Логика такова: перекуп примерно представляет сколько за месяц его потенциальный покупатель может отложить денег и повышает цену, примерно цена растет на 300-400 уе в месяц. Если первому перекупу везет, у него покупает второй перекуп и также повышает цену исходя из собственных представлений на сколько за месяц разбогател его потенциальный покупатель.
В это время цена аренды подобных квартир после первого карантина практически не растет, наоборот появляются все больше квартир спустившихся с небес арендодателей
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:29
airmax78 написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
Мы же о том, что заставляет людей в такое время как сейчас покупать недвижимость? Покупка недвижимости (если не под аренду) - это всегда очень эмоциональное решение.
на вас таким же образом удаленная работа действует?
Конечно. Я же написал. Когда квартира превращается для тебя в офис - к ней начинают предъявляться повышенные требования.
Особенно, если удаленно работают оба
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:29
airmax78 написав:
Соседка недавно сдала свою треху в полумодных мопах за ... 5к. Я не поверил своим ушам.
За 5к грн??
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:33
Vlad442 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
А что может вызвать большие эмоции, чем когда ты понимаешь, что твоя квартира тебя больше не устраивает, а проводить тебе в ней приходится теперь не 10-12 часов из которых 8 - во сне, а 20-24 часа, из которых большую часть бодрствуя. В итоге и созревают такие решения гораздо быстрее. Ждем бума на двухи и трехи.
Ейр, Вы меня убедили, сколько уже можно ждать! Все бегу снимать остатки ЗП с карты - и бегом в риелторское агенство за трёхой! Торговаться не буду.
Последние годы тенденция жить молодым отдельно начиная чуть ли не с 18 лет плюс высокая коммуналка опустили цену трех до цены однух. Сегодняшняя ситуация с ростом доходов, которая сделала коммуналку приемлемой, удаленкой и ростом требований к комфорту, может вернуть старый баланс.
Если есть деньги на однуху, может, действительно, стоит подтянутся и пожертвовав чем-то, ремонтом, например, купить двуху или треху. Может оказаться, что у них потенциал роста выше, чем у однух. Может поздно и это произошло. Недавно кинул в избранное одну неплохую треху в интересном для меня месте по негуманной цене - за месяц ушла.
можливо в старій вторинці так, що 1к майже рівна 3К.
в новобудовах ні, там ціна м2 в 3К лише на 10..15% менше
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:45
airmax78 написав:
Соседка недавно сдала свою треху в полумодных мопах за ... 5к. Я не поверил своим ушам.
На рынке аренды нет четких цен. Есть распределение. Множество людей снимают за смешные деньги, как в вашем примере. Если поискать, то можно снять дешевле средней цены, если упереться и сдавать месяц, можно в сезон сдать дороже рыночной цены.
Serg-ik написав:
что, где, за сколько это было?
ЛС
IgA написав:
Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.
Наверное на тот уровень оплаты, которая давала компания, им было трудно найти людей, которые готовы были снимать в Лондоне. Рынок. Удаленка для работодателя дешевле, потому что можно работать и из бедной Украины, поэтому он готов мириться с неудобствами.
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Vlad442
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:48
flyman написав:
можливо в старій вторинці так, що 1к майже рівна 3К.
в новобудовах ні, там ціна м2 в 3К лише на 10..15% менше
В новостроях люди осознанно покупали трешку и платили за лишние метры живые деньги. В советской вторичке на рынок давят предложения от бабушек, поэтому сейчас выгодней на перспективу покупать трешки в хороших домах возле метро из-под бабушки по цене однушки с косметикой, что я год назад и сделал. Наследники, как правило, не стремятся взять максимальную цену. Хватило на неплохую машину, ну и ладно.
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Vlad442
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:48
Друзья, 5к вертолетных. От которых Морган Стенли призывает избавляться.
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airmax78
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