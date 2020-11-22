Не відволікайтесь,
ціна покупки для себе і ремонта для себе не має значення.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:49
Не відволікайтесь,
ціна покупки для себе і ремонта для себе не має значення.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:54
Я пока решил отсидется у себя в деревне поджав хвост. Просматриваю некоторые объекты - но как видите цены неадекватны. Тут уже пришли к выводу что цена полноценной 1к с ремонтом по нижней границе в Севене - 85 куе. И это левый берег - который я терпеть не могу.
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:58
Ну это вам так сказали, арендодатели склонны преумножать свои достижения. За 5к можно снять целый дом на печерске или дворец под Киевом.
Мне с трудом верится, что в наше время есть люди, которые готовы в разы переплачивать выше рынка и не считать деньги
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:09
Наверняка можно и дом на Печерске. Только это будет дом с ремонтом в стиле привет из 00х или "богатое великолепие" или что-то в этом роде. А люди с деньгами не хотят в таком жить. Ремонт в этом сегменте архиважен.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:12
Скорее наоборот, те кто работают с опцией работы из дому (это не удаленка, офис есть и несколько дней в неделю нужно работать в нем) могут позволить себе снимать в городе, а те кто не может снимать в большинстве работают на работе не предусматривающей удаленки. Просто не каждый белый воротничок хочет ранним утром выходить из своего уютного коттеджа с садиком и трястись час в переполненном поезде ло Лондона.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:13
Сказочник. За 5 куе можна пів села купити в чернігівській губернії.
Зи. Пам’ятаю як усім форумом сміялися коли в старті за однуху поставили кінський цінник в 50+ куе.
Телефонував у відділ продажу. Залишилися дві чи три двушки. На 2-3 поверхах з видом в стіну.
Ціна +-сотен. І це на фоні дописів на форумі що всьо, їм пісец, Укрбуд 2.
ЗРадіо тре піднапружитися. Більше накидувати і погустіше:-)
Всім процвітання!
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:29
Я уже приводил пример, в Черкассах начали сдавать за коммуналку, чего раньше не было, но сообщение потерли, видимо посчитав, что это никак не связано с Киевом, мы же в разных странах живем
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:30
Нефть Brent почти по $46, цена не поднималась выше этого уровня с марта, что дает надежду на выход рынка черного золота из забвения. А вот золото по-прежнему забыто в силу низкого спроса на защитные активы, политическая неразбериха в США и 58,7 млн зараженных коронавирусом никого не смущают. Начинают выходить из защитных и входить в рискованные, например в биток. Инвесторы благополучно игнорируют любые тревожные факторы и ждут обещанного восстановления экономики. А значит цены на недвигу врятли будут падать. Кто не успел, тот опаздал.
Востаннє редагувалось spekulant в Пон 23 лис, 2020 12:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может у Вас в Харькове на Салтовке такое работает
В Киеве продаваны воспряли духом. За метр в квартире панельного дома возрастом 35-45 лет просят на 10%-15 меньше, чем в новострое монолитно-каркасном ( эконом, комфорт. Что однозначнонамного дороже нового панельного Навигатора
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:51
Как долго мы спали?
В черниговском направлении в селах участок с развалюхой или просто с развалинами от $20 тыщ, а если с нормальным домом, в котором можно жить, то $40 тыщ.
И это село. Про коттеджи с инфраструктурой это уже совершенно другая история....
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