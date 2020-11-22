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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5664566556665667>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:49

  Sidus написав:
  airmax78 написав:Соседка недавно сдала свою треху в полумодных мопах за ... 5к. Я не поверил своим ушам.

За 5к грн??

Не відволікайтесь,
ціна покупки для себе і ремонта для себе не має значення.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:54

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:А что может вызвать большие эмоции, чем когда ты понимаешь, что твоя квартира тебя больше не устраивает, а проводить тебе в ней приходится теперь не 10-12 часов из которых 8 - во сне, а 20-24 часа, из которых большую часть бодрствуя. В итоге и созревают такие решения гораздо быстрее. Ждем бума на двухи и трехи.

Ейр, Вы меня убедили, сколько уже можно ждать! Все бегу снимать остатки ЗП с карты - и бегом в риелторское агенство за трёхой! Торговаться не буду.

Последние годы тенденция жить молодым отдельно начиная чуть ли не с 18 лет плюс высокая коммуналка опустили цену трех до цены однух. Сегодняшняя ситуация с ростом доходов, которая сделала коммуналку приемлемой, удаленкой и ростом требований к комфорту, может вернуть старый баланс.
Если есть деньги на однуху, может, действительно, стоит подтянутся и пожертвовав чем-то, ремонтом, например, купить двуху или треху. Может оказаться, что у них потенциал роста выше, чем у однух. Может поздно и это произошло. Недавно кинул в избранное одну неплохую треху в интересном для меня месте по негуманной цене - за месяц ушла.

Я пока решил отсидется у себя в деревне поджав хвост. Просматриваю некоторые объекты - но как видите цены неадекватны. Тут уже пришли к выводу что цена полноценной 1к с ремонтом по нижней границе в Севене - 85 куе. И это левый берег - который я терпеть не могу.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:58

  airmax78 написав:Друзья, 5к вертолетных. От которых Морган Стенли призывает избавляться.


Ну это вам так сказали, арендодатели склонны преумножать свои достижения. За 5к можно снять целый дом на печерске или дворец под Киевом.
Мне с трудом верится, что в наше время есть люди, которые готовы в разы переплачивать выше рынка и не считать деньги
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:09

  Sidus написав:
  airmax78 написав:Друзья, 5к вертолетных. От которых Морган Стенли призывает избавляться.


Ну это вам так сказали, арендодатели склонны преумножать свои достижения. За 5к можно снять целый дом на печерске или дворец под Киевом.
Мне с трудом верится, что в наше время есть люди, которые готовы в разы переплачивать выше рынка и не считать деньги

Наверняка можно и дом на Печерске. Только это будет дом с ремонтом в стиле привет из 00х или "богатое великолепие" или что-то в этом роде. А люди с деньгами не хотят в таком жить. Ремонт в этом сегменте архиважен.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:12

  Vlad442 написав:Наверное на тот уровень оплаты, которая давала компания, им было трудно найти людей, которые готовы были снимать в Лондоне. Рынок. Удаленка для работодателя дешевле, потому что можно работать и из бедной Украины, поэтому он готов мириться с неудобствами.

Скорее наоборот, те кто работают с опцией работы из дому (это не удаленка, офис есть и несколько дней в неделю нужно работать в нем) могут позволить себе снимать в городе, а те кто не может снимать в большинстве работают на работе не предусматривающей удаленки. Просто не каждый белый воротничок хочет ранним утром выходить из своего уютного коттеджа с садиком и трястись час в переполненном поезде ло Лондона.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:13

  Sidus написав:
  airmax78 написав:Друзья, 5к вертолетных. От которых Морган Стенли призывает избавляться.


Ну это вам так сказали, арендодатели склонны преумножать свои достижения. За 5к можно снять целый дом на печерске или дворец под Киевом.
Мне с трудом верится, что в наше время есть люди, которые готовы в разы переплачивать выше рынка и не считать деньги


Сказочник. За 5 куе можна пів села купити в чернігівській губернії.

Зи. Пам’ятаю як усім форумом сміялися коли в старті за однуху поставили кінський цінник в 50+ куе.

Телефонував у відділ продажу. Залишилися дві чи три двушки. На 2-3 поверхах з видом в стіну.
Ціна +-сотен. І це на фоні дописів на форумі що всьо, їм пісец, Укрбуд 2.

ЗРадіо тре піднапружитися. Більше накидувати і погустіше:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:29

Я уже приводил пример, в Черкассах начали сдавать за коммуналку, чего раньше не было, но сообщение потерли, видимо посчитав, что это никак не связано с Киевом, мы же в разных странах живем :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:30

Нефть Brent почти по $46, цена не поднималась выше этого уровня с марта, что дает надежду на выход рынка черного золота из забвения. А вот золото по-прежнему забыто в силу низкого спроса на защитные активы, политическая неразбериха в США и 58,7 млн зараженных коронавирусом никого не смущают. Начинают выходить из защитных и входить в рискованные, например в биток. Инвесторы благополучно игнорируют любые тревожные факторы и ждут обещанного восстановления экономики. А значит цены на недвигу врятли будут падать. Кто не успел, тот опаздал.
Востаннє редагувалось spekulant в Пон 23 лис, 2020 12:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В советской вторичке на рынок давят предложения от бабушек, поэтому сейчас выгодней на перспективу покупать трешки в хороших домах возле метро из-под бабушки по цене однушки с косметикой, что я год назад и сделал. Наследники, как правило, не стремятся взять максимальную цену.

Может у Вас в Харькове на Салтовке такое работает
В Киеве продаваны воспряли духом. За метр в квартире панельного дома возрастом 35-45 лет просят на 10%-15 меньше, чем в новострое монолитно-каркасном ( эконом, комфорт. Что однозначнонамного дороже нового панельного Навигатора
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:51

  Первый написав:Сказочник. За 5 куе можна пів села купити в чернігівській губернії.



Как долго мы спали? :roll: :roll:
В черниговском направлении в селах участок с развалюхой или просто с развалинами от $20 тыщ, а если с нормальным домом, в котором можно жить, то $40 тыщ.
И это село. Про коттеджи с инфраструктурой это уже совершенно другая история....
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