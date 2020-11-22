Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:В советской вторичке на рынок давят предложения от бабушек, поэтому сейчас выгодней на перспективу покупать трешки в хороших домах возле метро из-под бабушки по цене однушки с косметикой, что я год назад и сделал. Наследники, как правило, не стремятся взять максимальную цену.
Может у Вас в Харькове на Салтовке такое работает В Киеве продаваны воспряли духом. За метр в квартире панельного дома возрастом 35-45 лет просят на 10%-15 меньше, чем в новострое монолитно-каркасном ( эконом, комфорт. Что однозначнонамного дороже нового панельного Навигатора
Если в Ирпене-Буче эконом-котлованы уже стартуют от 700+ долл за квадрат, то и киевские бабушатники тут же воспряли духом. Все логично.
antey1969 написав:Если в Ирпене-Буче эконом-котлованы уже стартуют от 700+ долл за квадрат, то и киевские бабушатники тут же воспряли духом. Все логично.
в эти 700+ входит прибыль, налоги, современные цены на материалы, где на каждом компоненте заработана прибыль частным собственником. На выходе-новое здание с вертикальной разводкой тепла и утеплением. А что бабушатник? 50% жизни уже отработал, морально устарел, прямо сейчас требует ремонта в подвале, на крыше и чердаке. Оптимизм таких продавцов-вот такой https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... fc7c2674b0