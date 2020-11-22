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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5664566556665667

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:08

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:В советской вторичке на рынок давят предложения от бабушек, поэтому сейчас выгодней на перспективу покупать трешки в хороших домах возле метро из-под бабушки по цене однушки с косметикой, что я год назад и сделал. Наследники, как правило, не стремятся взять максимальную цену.

Может у Вас в Харькове на Салтовке такое работает
В Киеве продаваны воспряли духом. За метр в квартире панельного дома возрастом 35-45 лет просят на 10%-15 меньше, чем в новострое монолитно-каркасном ( эконом, комфорт. Что однозначнонамного дороже нового панельного Навигатора

Если в Ирпене-Буче эконом-котлованы уже стартуют от 700+ долл за квадрат, то и киевские бабушатники тут же воспряли духом. Все логично.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:10

  Libo написав:Как долго мы спали? :roll: :roll:
В черниговском направлении в селах участок с развалюхой или просто с развалинами от $20 тыщ, а если с нормальным домом, в котором можно жить, то $40 тыщ.

Ничего не изменилось - развалюхи в селе это 15 - 20 тыс грн в той области.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:24

работая удаленно, не забывайте расшторивать окна, можно перепутать день и вечерЗображення
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Если в Ирпене-Буче эконом-котлованы уже стартуют от 700+ долл за квадрат, то и киевские бабушатники тут же воспряли духом. Все логично.

в эти 700+ входит прибыль, налоги, современные цены на материалы, где на каждом компоненте заработана прибыль частным собственником. На выходе-новое здание с вертикальной разводкой тепла и утеплением.
А что бабушатник? 50% жизни уже отработал, морально устарел, прямо сейчас требует ремонта в подвале, на крыше и чердаке.
Оптимизм таких продавцов-вот такой
https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... fc7c2674b0
Serg-ik
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