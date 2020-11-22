Vlad442 написав:

Если вы начнете цифры рассматривать с точки зрения здравого смысла и логики, то будет вообще отлично. Вы же смотрите на цифры сами по себе. Хронически отрицательный торговый баланс, но жизнь продолжается, недвижимость не дешевеет, валютные депозиты растут, хотя, если из бассейна все время выливается, то он должен полностью опустеть. Если вы опираетесь в своих рассуждениях на торговый баланс, посчитает его отрицательное сальдо за последние 20 лет и подумайте, как мы вообще живем. Может торговый баланс не альфа и омега? Может есть деньги, которые заходят и выходят помимо торгового баланса? Недавно выкладывали видео блоггера, у которого забрали нал на покупку квартиры на границе, например. Или переводы айтишникам попадают в торговый баланс? А нал или переводы заробитчан?Второе замечание, что вы считаете доллар незыблемой единицей. На самом деле цена это равновесие между количеством долларов и количеством метров, которые быстро не напечатаешь. Вы думаете, что сейчас выпустили много долларов, поэтому цена не упала. Частично это правильно. Потом начнут связывать эти доллары и цена упадет. Этот вывод спорный и является гаданием. Может быть сценарий, что все доллары не свяжут и мир научится жить с новым количеством долларов в карманах? Тогда цена даже в условиях кризиса вырастет.К пресловутому кризису тоже есть вопросы. Я приводил пример, что если парикмахер не постриг меня во время локдауна, то ВВП упало, но денег на покупку недвиги у меня, или у фермера, или у рабочего на заводе, или у продавца АТБ меньше не стало.