Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Если в Ирпене-Буче эконом-котлованы уже стартуют от 700+ долл за квадрат, то и киевские бабушатники тут же воспряли духом. Все логично.
в эти 700+ входит прибыль, налоги, современные цены на материалы, где на каждом компоненте заработана прибыль частным собственником. На выходе-новое здание с вертикальной разводкой тепла и утеплением. А что бабушатник? 50% жизни уже отработал, морально устарел, прямо сейчас требует ремонта в подвале, на крыше и чердаке. Оптимизм таких продавцов-вот такой https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... fc7c2674b0
Vlad442 написав:Если вы начнете цифры рассматривать с точки зрения здравого смысла и логики, то будет вообще отлично. Вы же смотрите на цифры сами по себе. Хронически отрицательный торговый баланс, но жизнь продолжается, недвижимость не дешевеет, валютные депозиты растут, хотя, если из бассейна все время выливается, то он должен полностью опустеть. Если вы опираетесь в своих рассуждениях на торговый баланс, посчитает его отрицательное сальдо за последние 20 лет и подумайте, как мы вообще живем. Может торговый баланс не альфа и омега? Может есть деньги, которые заходят и выходят помимо торгового баланса? Недавно выкладывали видео блоггера, у которого забрали нал на покупку квартиры на границе, например. Или переводы айтишникам попадают в торговый баланс? А нал или переводы заробитчан?
Второе замечание, что вы считаете доллар незыблемой единицей. На самом деле цена это равновесие между количеством долларов и количеством метров, которые быстро не напечатаешь. Вы думаете, что сейчас выпустили много долларов, поэтому цена не упала. Частично это правильно. Потом начнут связывать эти доллары и цена упадет. Этот вывод спорный и является гаданием. Может быть сценарий, что все доллары не свяжут и мир научится жить с новым количеством долларов в карманах? Тогда цена даже в условиях кризиса вырастет. К пресловутому кризису тоже есть вопросы. Я приводил пример, что если парикмахер не постриг меня во время локдауна, то ВВП упало, но денег на покупку недвиги у меня, или у фермера, или у рабочего на заводе, или у продавца АТБ меньше не стало.
Какие замечания, здравый смысл и логика, Влад? Вы зеленого понятия не имеете в вопросах, в которые полезли. Не пытайтесь художественными образами аля "как то же живем!" заболтать структурную проблему, имеющую рациональное решение. Тем более, что я его озвучил тогда же, когда и подсветил саму проблему - с помощью цикличных девальваций гривны, уменьшающих спрос на импорт и выравнивающих таким образом внешнеторговый баланс. В эти же моменты и КРЖН сбрасывает свою дутую стоимость.
Что касается накоплений, да, сэкономленное - это, считай, заработанное, кто ж спорит. Но вы забываете, что непотраченное вами - это незаработанное кем-то другим. Суммарный спрос все равно упадет. Экономика - это сумма благополучия всех. Не думайте, что РН формируют лишь те, у кого высокие доходы. Отнюдь. Участники сферы услуг перестали зарабатывать на аренду -> посыпалась ее цена -> снизился инвестиционный спрос -> посыпалась цена продажи. Вы эти причинно-следственные связи можете не улавливать в силу, повторюсь, художественного понимания процессов, но они есть и задают динамику. Именно поэтому имеет смысл следить за ключевыми экономическими показателями и триггерами
Первый написав:Сказочник. За 5 куе можна пів села купити в чернігівській губернії.
Как долго мы спали? В черниговском направлении в селах участок с развалюхой или просто с развалинами от $20 тыщ, а если с нормальным домом, в котором можно жить, то $40 тыщ. И это село. Про коттеджи с инфраструктурой это уже совершенно другая история....
У Вас помилка в повідомленні. Знак валюти неправильний.
zРадио написав:Именно поэтому имеет смысл следить за ключевыми экономическими показателями и триггерами
Очень интересно было бы поместить вас с вашими показателями и триггерами в 15-16 годы и посмотреть, чтобы вы писали? Кстати, в эти годы вы что-то покупали на РН? Не было денег, или не хотели, а сейчас проснулись, что поезд уходит?
zРадио написав:Именно поэтому имеет смысл следить за ключевыми экономическими показателями и триггерами
Триггер Позвонил 3 недели назад по одному из объявлений. Видел, что большок киевское агентство его разместило. Уж не помню, что получил в ответ, но вариант мог быть примерно таким: уже продано, есть другая, хозяин не выходит на связь, перезвоним позже
прошло 3 недели. Позвонили сами, говорят: Вы заявку оставляли. Я , чтоб дать понять, что ничем не обязан, ответил, что не оставлял, а спрашивал про конкретный объект. Уточнили что мне нужно.Предложили подбор. Хотят кушать наверное
antey1969 написав:Если в Ирпене-Буче эконом-котлованы уже стартуют от 700+ долл за квадрат, то и киевские бабушатники тут же воспряли духом. Все логично.
в эти 700+ входит прибыль, налоги, современные цены на материалы, где на каждом компоненте заработана прибыль частным собственником. На выходе-новое здание с вертикальной разводкой тепла и утеплением. А что бабушатник? 50% жизни уже отработал, морально устарел, прямо сейчас требует ремонта в подвале, на крыше и чердаке. Оптимизм таких продавцов-вот такой https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... fc7c2674b0
С одной стороны материалы, с другой - месторасположение. Одно уравновешивает другое.
Vlad442 написав:Если вы начнете цифры рассматривать с точки зрения здравого смысла и логики, то будет вообще отлично. Вы же смотрите на цифры сами по себе. Хронически отрицательный торговый баланс, но жизнь продолжается, недвижимость не дешевеет, валютные депозиты растут, хотя, если из бассейна все время выливается, то он должен полностью опустеть. Если вы опираетесь в своих рассуждениях на торговый баланс, посчитает его отрицательное сальдо за последние 20 лет и подумайте, как мы вообще живем. Может торговый баланс не альфа и омега? Может есть деньги, которые заходят и выходят помимо торгового баланса? Недавно выкладывали видео блоггера, у которого забрали нал на покупку квартиры на границе, например. Или переводы айтишникам попадают в торговый баланс? А нал или переводы заробитчан?
Второе замечание, что вы считаете доллар незыблемой единицей. На самом деле цена это равновесие между количеством долларов и количеством метров, которые быстро не напечатаешь. Вы думаете, что сейчас выпустили много долларов, поэтому цена не упала. Частично это правильно. Потом начнут связывать эти доллары и цена упадет. Этот вывод спорный и является гаданием. Может быть сценарий, что все доллары не свяжут и мир научится жить с новым количеством долларов в карманах? Тогда цена даже в условиях кризиса вырастет. К пресловутому кризису тоже есть вопросы. Я приводил пример, что если парикмахер не постриг меня во время локдауна, то ВВП упало, но денег на покупку недвиги у меня, или у фермера, или у рабочего на заводе, или у продавца АТБ меньше не стало.
Какие замечания, здравый смысл и логика, Влад? Вы зеленого понятия не имеете в вопросах, в которые полезли. Не пытайтесь художественными образами аля "как то же живем!" заболтать структурную проблему, имеющую рациональное решение. Тем более, что я его озвучил тогда же, когда и подсветил саму проблему - с помощью цикличных девальваций гривны, уменьшающих спрос на импорт и выравнивающих таким образом внешнеторговый баланс. В эти же моменты и КРЖН сбрасывает свою дутую стоимость.
Что касается накоплений, да, сэкономленное - это, считай, заработанное, кто ж спорит. Но вы забываете, что непотраченное вами - это незаработанное кем-то другим. Суммарный спрос все равно упадет. Экономика - это сумма благополучия всех. Не думайте, что РН формируют лишь те, у кого высокие доходы. Отнюдь. Участники сферы услуг перестали зарабатывать на аренду -> посыпалась ее цена -> снизился инвестиционный спрос -> посыпалась цена продажи. Вы эти причинно-следственные связи можете не улавливать в силу, повторюсь, художественного понимания процессов, но они есть и задают динамику. Именно поэтому имеет смысл следить за ключевыми экономическими показателями и триггерами
Ипать. Скіко розумних слів.
Тре сержику взять трігер на озброєння і трігером продавана!
zРадио написав:Именно поэтому имеет смысл следить за ключевыми экономическими показателями и триггерами
Очень интересно было бы поместить вас с вашими показателями и триггерами в 15-16 годы и посмотреть, чтобы вы писали? Кстати, в эти годы вы что-то покупали на РН? Не было денег, или не хотели, а сейчас проснулись, что поезд уходит?
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