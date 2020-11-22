Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:в эти 700+ входит прибыль, налоги, современные цены на материалы, где на каждом компоненте заработана прибыль частным собственником. На выходе-новое здание с вертикальной разводкой тепла и утеплением. А что бабушатник? 50% жизни уже отработал, морально устарел, прямо сейчас требует ремонта в подвале, на крыше и чердаке.
Вы сейчас живете в бабушатнике и все нормально. Может этот бабушатник и нас переживет. Качество жизни бабушатника и эконом новостроя вполне сопоставимые, но эконом новострои находятся и ирпенях, а бабушатники за такую цену в отличных локациях. Для жизни нужно брать что удобно лично вам, а не гнаться за придуманные чужими дядями идеями или инвестиционными планами.
zРадио написав:На депозитах зарабатывал, о чем не жалею. Но не буду тут умничать задним умом - к этому вы ведь и потаетесь меня подвести...
... и пропустили дно. Я зарабатывал на депозитах до 16-ого. Падение ставок и стабилизация ситуации подтолкнули меня к перекладыванию в котлованы. Потом не стал фиксировать прибыль и продавать, а сдал в аренду, которая приносила сначала 10% от текущей стоимости, потом спустилась к 7-8 за счет подорожания актива.
zРадио написав:Вы зеленого понятия не имеете в вопросах, в которые полезли.
Поделитесь своей историей успеха. Такое самомнение обязательно должно на чем-то базироваться. Иначе возникает вопрос, который так любят американцы "если такой умный, почему не богатый".
Vlad442 написав:В советской вторичке на рынок давят предложения от бабушек, поэтому сейчас выгодней на перспективу покупать трешки в хороших домах возле метро из-под бабушки по цене однушки с косметикой, что я год назад и сделал. Наследники, как правило, не стремятся взять максимальную цену.
Может у Вас в Харькове на Салтовке такое работает В Киеве продаваны воспряли духом. За метр в квартире панельного дома возрастом 35-45 лет просят на 10%-15 меньше, чем в новострое монолитно-каркасном ( эконом, комфорт. Что однозначнонамного дороже нового панельного Навигатора
Если в Ирпене-Буче эконом-котлованы уже стартуют от 700+ долл за квадрат, то и киевские бабушатники тут же воспряли духом. Все логично.
Первый написав:Сказочник. За 5 куе можна пів села купити в чернігівській губернії.
Как долго мы спали? В черниговском направлении в селах участок с развалюхой или просто с развалинами от $20 тыщ, а если с нормальным домом, в котором можно жить, то $40 тыщ. И это село. Про коттеджи с инфраструктурой это уже совершенно другая история....
У Вас помилка в повідомленні. Знак валюти неправильний.
Продам цегляну хату за 2км від Варшавки і 80 від Києва за 20куе без торга. Оформлення ваше.
Vlad442 написав:Вы сейчас живете в бабушатнике и все нормально. Может этот бабушатник и нас переживет. Качество жизни бабушатника и эконом новостроя вполне сопоставимые,
я делился здесь инфо о количестве потопов в моей квартире-горячая вода из труб отопления с потолка лилась. Не менее 3 раза в год в в 15 мерах от дома в одном и том же месте копают яму из-за разрыва труб отопления и холодной воды. Горячей воды нет. в подвале постоянно начинает протекать труба отопления, двери на чердак нет, чердачные окна-без стёкол. Лифт может ломаться 2-3 раза в месяц ( хотя бывало и полгода без поломок). Напор холодной воды такой, что в выходной стиралка не может набрать воды.А так, если проходить мимо и бросить взгляд, всё в порядке.
Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.
IgA написав:Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.
все могут работать с удаленки, но студия в прицентралье стоит как фазенда под киевом.
Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье