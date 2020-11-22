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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56675668566956705671 ... 5673>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:11

  hume написав:
  IgA написав:Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.

все могут работать с удаленки, но студия в прицентралье стоит как фазенда под киевом.

Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье

Студія 15м2 взята приблизно за 10куе в 2019р. в прицентраллі, ремонт зараз дотягує ще на +3куе, фінальна цифра не відома, так як ремонт не закінчено, 60Кгрн:
штукатурення стін, прокладка електрики і сантехніки, заливка підлоги.

А фазенда в районі Березані буде дешевше ремонту студії.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:15

Маланюка 10, дом 31 (самый ликвиднй дом с половиной видовых квартир). 7 этаж
45 метров 1719 кгрн или 61 куе. Выше дороже

https://m.olx.ua/obyavlenie/bez-1k-mala ... ml?reason=

Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.
С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:17

  hume написав:Маланюка 10, дом 31 (самый ликвиднй дом с половиной видовых квартир). 7 этаж
45 метров 1719 кгрн или 61 куе. Выше дороже

https://m.olx.ua/obyavlenie/bez-1k-mala ... ml?reason=

Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.
С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.

надабрать, 14куе на дорозі не валяються
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Студія 15м2 взята приблизно за 10куе в 2019р. в прицентраллі

На окружній це в прицентраллі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:24

  Vlad442 написав:Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.

В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.
С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.

а через два-за 85.
через 5 она будет стоить 120 без ремонта, не менее.
Страшно подумать сколько будет стоить через 10 лет. Наверное 150 куе. Всё потому, что длина берега Днепра в районе Киева не бесконечна.
То, что некоторые продают квартирки в состоянии "после строителей", простоявшие 10-12 лет, не беда. Снаряд два раза в одну воронку не попадает.
Верно?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:26

  Vlad442 написав:Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.

В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные.

По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:29

  hume написав:
  IgA написав:Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.

все могут работать с удаленки, но студия в прицентралье стоит как фазенда под киевом.

Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье

А ще там можна свиню вирощувати. І зекономити на продуктах.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:30

  Faceless написав:
  flyman написав:Студія 15м2 взята приблизно за 10куе в 2019р. в прицентраллі

На окружній це в прицентраллі?

ІТ-Мекка (с)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье

Уж лучше в Полтаву: воздух чище, Киев ближе, агросектор на плаву. Буду помидоры выращивать, как все
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