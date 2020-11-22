Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
IgA написав:Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.
все могут работать с удаленки, но студия в прицентралье стоит как фазенда под киевом.
Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье
Студія 15м2 взята приблизно за 10куе в 2019р. в прицентраллі, ремонт зараз дотягує ще на +3куе, фінальна цифра не відома, так як ремонт не закінчено, 60Кгрн: штукатурення стін, прокладка електрики і сантехніки, заливка підлоги.
А фазенда в районі Березані буде дешевше ремонту студії.
Vlad442 написав:Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.
В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные
hume написав:Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе. С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.
а через два-за 85. через 5 она будет стоить 120 без ремонта, не менее. Страшно подумать сколько будет стоить через 10 лет. Наверное 150 куе. Всё потому, что длина берега Днепра в районе Киева не бесконечна. То, что некоторые продают квартирки в состоянии "после строителей", простоявшие 10-12 лет, не беда. Снаряд два раза в одну воронку не попадает. Верно?
Vlad442 написав:Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.
В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные.
По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.
IgA написав:Когда квартира становится офисом ей не обязательно быть в городе. У жены на работе в банке еще до коронакризиса были сотрудники которые наведывались в офис 1-2 дня в неделю, а остальное время работали из дому в селе под Лондоном. Также слышал кулстори про сотрудников которые приезжали на работу в город на пару дней в месяц и жили это время в отеле. Когда искал работу работа из дому была опцией по умолчанию, различалось только их количество. Это конечно специфика Лондона с дорогими ценами на жилье и дорогим транспортом, но Киев тоже может прийти к этому благодаря коронавирусу.
все могут работать с удаленки, но студия в прицентралье стоит как фазенда под киевом.
Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье
А ще там можна свиню вирощувати. І зекономити на продуктах.