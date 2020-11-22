Додано: Пон 23 лис, 2020 15:26

Vlad442 написав: Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно. Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.

В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные.По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.