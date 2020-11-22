Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные
Киев не самый чистый и пригодный для жизни город. Когда в него попадаю, вспоминаю 90-ые. Не удивительно, что за жилым фондом не следят. У меня в ЖЭК-овских домах только в одном подъезде еще не сделали ремонт, но там он не слишком и убитый. Самое удивительное, подъезды и новые лифтовые кабины, которые поставили последние годы, не разрисованы и кнопки не попалены. Видимо дети сейчас втыкают в телефоны и забыли старые развлечения. Внутридворовые проезды, везде где езжу, свежий асфальт, кроме одного случая, где делали, но немного не дотянули.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 23 лис, 2020 15:36, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе. С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.
а через два-за 85. через 5 она будет стоить 120 без ремонта, не менее. Страшно подумать сколько будет стоить через 10 лет. Наверное 150 куе. Всё потому, что длина берега Днепра в районе Киева не бесконечна. То, что некоторые продают квартирки в состоянии "после строителей", простоявшие 10-12 лет, не беда. Снаряд два раза в одну воронку не попадает. Верно?
Я вам больше скажу. В 2008 году снимал квартиру с свечечке в оазисе на г сталинграда. Так вот сейчас соседняя двушка до сих пор стоит без ремонта, а за ком услуги платится исправно. Так же писал кейс про покупку в 15ом там же однушечки за 80, которая простояла 9 лет в собственности какой то пожилой тётки. За 200куе тетка не продала, за 130 куе не продала, а за 80 продала, и с них пошла еще платить за 9летнюю коммуналь)) ситуации консервации разные. Но есть понятие дешево и дорого не смотря на графики зрадио.
200 за видовую квартиру на оболони летом 08- дорого, а 47 за видовую квартиру на левобережке - дешево. Тут все ясно без всяких графиков. Вы не взяли когда вам кричали всем форумом, теперь вы ждёте очередного пздца, кризиса, и тд. Не исключаю, что выждите, главное котлетос не проедать, а с этим могут быть проблемы
hume написав:В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные
Киев не самый чистый и пригодный для жизни город. Когда в него попадаю, вспоминаю 90-ые. Не удивительно, что за жилым фондом не следят. У меня в ЖЭК-овских домах только в одном подъезде еще не сделали ремонт, но там он не слишком и убитый. Самое удивительное, подъезды и новые лифтовые кабины, которые поставили последние годы, не разрисованы и кнопки не попалены. Видимо дети сейчас втыкают в телефоны и забыли старые развлечения. Внутридворовые проезды, везде где езжу, свежий асфальт, кроме одного случая, где делали, но немного не дотянули.
hume написав:По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.
Сравнивал расходы на отопление в утепленном новострое и на вторичке с вертикальной разводкой (как везде счетчик на дом). Разница 300 гривен на однушке в холодные месяцы. Ни о чем.
Разница может "сильно разниться" в зависимости от площади квартиры, от наличия домового счетчика, и какая ТЭЦ. Кроме того, и "утепленность новостроя" бывает очень разная. Одни криво поставленные стеклопакеты могут все утепление похерить
hume написав:По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.
Сравнивал расходы на отопление в утепленном новострое и на вторичке с вертикальной разводкой (как везде счетчик на дом). Разница 300 гривен на однушке в холодные месяцы. Ни о чем.
Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.