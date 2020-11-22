Додано: Пон 23 лис, 2020 15:35

Serg-ik написав: hume написав: Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.

С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе. Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.

а через два-за 85.

через 5 она будет стоить 120 без ремонта, не менее.

Страшно подумать сколько будет стоить через 10 лет. Наверное 150 куе. Всё потому, что длина берега Днепра в районе Киева не бесконечна.

То, что некоторые продают квартирки в состоянии "после строителей", простоявшие 10-12 лет, не беда. Снаряд два раза в одну воронку не попадает.

Верно? а через два-за 85.через 5 она будет стоить 120 без ремонта, не менее.Страшно подумать сколько будет стоить через 10 лет. Наверное 150 куе. Всё потому, что длина берега Днепра в районе Киева не бесконечна.То, что некоторые продают квартирки в состоянии "после строителей", простоявшие 10-12 лет, не беда. Снаряд два раза в одну воронку не попадает.Верно?

Я вам больше скажу. В 2008 году снимал квартиру с свечечке в оазисе на г сталинграда. Так вот сейчас соседняя двушка до сих пор стоит без ремонта, а за ком услуги платится исправно. Так же писал кейс про покупку в 15ом там же однушечки за 80, которая простояла 9 лет в собственности какой то пожилой тётки. За 200куе тетка не продала, за 130 куе не продала, а за 80 продала, и с них пошла еще платить за 9летнюю коммуналь)) ситуации консервации разные. Но есть понятие дешево и дорого не смотря на графики зрадио.200 за видовую квартиру на оболони летом 08- дорого, а 47 за видовую квартиру на левобережке - дешево. Тут все ясно без всяких графиков. Вы не взяли когда вам кричали всем форумом, теперь вы ждёте очередного пздца, кризиса, и тд. Не исключаю, что выждите, главное котлетос не проедать, а с этим могут быть проблемы