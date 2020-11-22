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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 566856695670567156725673>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные

Киев не самый чистый и пригодный для жизни город. Когда в него попадаю, вспоминаю 90-ые. Не удивительно, что за жилым фондом не следят. У меня в ЖЭК-овских домах только в одном подъезде еще не сделали ремонт, но там он не слишком и убитый. Самое удивительное, подъезды и новые лифтовые кабины, которые поставили последние годы, не разрисованы и кнопки не попалены. Видимо дети сейчас втыкают в телефоны и забыли старые развлечения. Внутридворовые проезды, везде где езжу, свежий асфальт, кроме одного случая, где делали, но немного не дотянули.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 23 лис, 2020 15:36, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:35

  Serg-ik написав:
  hume написав:Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.
С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.

а через два-за 85.
через 5 она будет стоить 120 без ремонта, не менее.
Страшно подумать сколько будет стоить через 10 лет. Наверное 150 куе. Всё потому, что длина берега Днепра в районе Киева не бесконечна.
То, что некоторые продают квартирки в состоянии "после строителей", простоявшие 10-12 лет, не беда. Снаряд два раза в одну воронку не попадает.
Верно?

Я вам больше скажу. В 2008 году снимал квартиру с свечечке в оазисе на г сталинграда. Так вот сейчас соседняя двушка до сих пор стоит без ремонта, а за ком услуги платится исправно. Так же писал кейс про покупку в 15ом там же однушечки за 80, которая простояла 9 лет в собственности какой то пожилой тётки. За 200куе тетка не продала, за 130 куе не продала, а за 80 продала, и с них пошла еще платить за 9летнюю коммуналь)) ситуации консервации разные. Но есть понятие дешево и дорого не смотря на графики зрадио.

200 за видовую квартиру на оболони летом 08- дорого, а 47 за видовую квартиру на левобережке - дешево. Тут все ясно без всяких графиков. Вы не взяли когда вам кричали всем форумом, теперь вы ждёте очередного пздца, кризиса, и тд. Не исключаю, что выждите, главное котлетос не проедать, а с этим могут быть проблемы
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:37

  Vlad442 написав:
  hume написав:В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные

Киев не самый чистый и пригодный для жизни город. Когда в него попадаю, вспоминаю 90-ые. Не удивительно, что за жилым фондом не следят. У меня в ЖЭК-овских домах только в одном подъезде еще не сделали ремонт, но там он не слишком и убитый. Самое удивительное, подъезды и новые лифтовые кабины, которые поставили последние годы, не разрисованы и кнопки не попалены. Видимо дети сейчас втыкают в телефоны и забыли старые развлечения. Внутридворовые проезды, везде где езжу, свежий асфальт, кроме одного случая, где делали, но немного не дотянули.

но квартирки прикупили))
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.

Сравнивал расходы на отопление в утепленном новострое и на вторичке с вертикальной разводкой (как везде счетчик на дом). Разница 300 гривен на однушке в холодные месяцы. Ни о чем.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:40

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Студія 15м2 взята приблизно за 10куе в 2019р. в прицентраллі

На окружній це в прицентраллі?

ІТ-Мекка (с)

Тебе на твою "Мэкку" документы только в суде лет через ...надцать выдадут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:40

  hume написав:Маланюка 10, дом 31 (самый ликвиднй дом с половиной видовых квартир). 7 этаж
45 метров 1719 кгрн или 61 куе. Выше дороже

https://m.olx.ua/obyavlenie/bez-1k-mala ... ml?reason=

Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.
С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.


Как показывает предыдущий опыт, тот застройщик может и за три следующих года дом не достроить. Потому и видовые до сих пор не распроданы.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:45

  Vlad442 написав:
  hume написав:По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.

Сравнивал расходы на отопление в утепленном новострое и на вторичке с вертикальной разводкой (как везде счетчик на дом). Разница 300 гривен на однушке в холодные месяцы. Ни о чем.

Разница может "сильно разниться" в зависимости от площади квартиры, от наличия домового счетчика, и какая ТЭЦ. Кроме того, и "утепленность новостроя" бывает очень разная. Одни криво поставленные стеклопакеты могут все утепление похерить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:но квартирки прикупили))

Посттравматический шок после событий 14-ого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:47

  барабашов написав:
  flyman написав:ІТ-Мекка (с)

Тебе на твою "Мэкку" документы только в суде лет через ...надцать выдадут?

там все гра, дока є.
кста, в пішій доступності 5-15 хв. куча ІТ хвірм.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 лис, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:48

  Vlad442 написав:
  hume написав:По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.

Сравнивал расходы на отопление в утепленном новострое и на вторичке с вертикальной разводкой (как везде счетчик на дом). Разница 300 гривен на однушке в холодные месяцы. Ни о чем.

Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.
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