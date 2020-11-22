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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56695670567156725673>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:48

  Serg-ik написав:
  hume написав:Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье

Уж лучше в Полтаву: воздух чище, Киев ближе, агросектор на плаву. Буду помидоры выращивать, как все


Могу помочь вам с экскурсией в следующем году в помидорную мекку на викенд. Так сказать погрузитесь в среду, с подъёмом в 4 утра и работой до темна в теплице при +35 в тени и влажности за 90%. Жалко, что тень там только на уровне земли. :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:50

  drevlyanin написав:
  hume написав:Маланюка 10, дом 31 (самый ликвиднй дом с половиной видовых квартир). 7 этаж
45 метров 1719 кгрн или 61 куе. Выше дороже

https://m.olx.ua/obyavlenie/bez-1k-mala ... ml?reason=

Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.
С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.


Как показывает предыдущий опыт, тот застройщик может и за три следующих года дом не достроить. Потому и видовые до сих пор не распроданы.
А нех строить на землях Минобороны. Это я про берестейский. Хотя не исключаю, что ситуация может и на маланюка повториться.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Разница может "сильно разниться" в зависимости от площади квартиры, от наличия домового счетчика, и какая ТЭЦ. Кроме того, и "утепленность новостроя" бывает очень разная. Одни криво поставленные стеклопакеты могут все утепление похерить

Физику не обманешь. Если стоит счетчик, то он считает одинаково. Более высокие теплопотери через стены в деньгах не так уж страшны. Окна могут быть кривые везде. В эконом новострое даже больше шанс встретить слабые окна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:51

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.

Сравнивал расходы на отопление в утепленном новострое и на вторичке с вертикальной разводкой (как везде счетчик на дом). Разница 300 гривен на однушке в холодные месяцы. Ни о чем.

Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.

за 20 років переплата за тепло перекриє різницю ціну старого відносно нового "бетона"?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.

У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:55

  hume написав:Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье


Насчет Сержика не уверен, но знаю семью айтишников, которые после перевода на удаленку в связи с коронокризисом, вернулись в родной облцентр (не Запорожье). Говорят что из плюсов экономия на аренде и чистый воздух. Ждут развития ситуации с удаленкой.
Хотя если проводить аналогию с Лондоном имелся ввиду условный Ирпень. Если в Киев в офис нужно ездить 1-3 раза в неделю и нормальный транспорт, а не нынешние душегубки в пробках то может быть не все так плохо?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:57

  drevlyanin написав:
  hume написав:Маланюка 10, дом 31 (самый ликвиднй дом с половиной видовых квартир). 7 этаж
45 метров 1719 кгрн или 61 куе. Выше дороже

https://m.olx.ua/obyavlenie/bez-1k-mala ... ml?reason=

Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.
С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.


Как показывает предыдущий опыт, тот застройщик может и за три следующих года дом не достроить. Потому и видовые до сих пор не распроданы.

посмотрел что показывает ЛУН
1. Дома 31 нет
2. Разрешение на строительство анулировано

зато в цене растёт. Не беда, что строиться более 3-х лет. Еще можно подождать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:58

  Vlad442 написав:
  hume написав:Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.

У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?

6 месяцев отопления, думаю накпает больше чем 400.

Для переезда это не будет решающим фактором, а вот при покупке вполне возможно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:01

  hume написав: Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные.

Да, совмины на старонаводницкой обладая потенциалом хорошей локации выглядят как клоака. Добавлю, что вокруг домов развалены все абсолютно детские площадки, растет бурьян, а возле лавочек у подъезда встречаются пустые бутылки из-под водки. Оазис там-это место возле клуба царский.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fasser написав:развалены все абсолютно детские площадки, растет бурьян, а возле лавочек у подъезда встречаются пустые бутылки из-под водки. Оазис там-это место возле клуба царский.

Местные жители активно( голосовали) и пассивно ( не голосовали) сделал свой выбор: мэр остался прежний. Значит коренных и понаехов с пропиской всё устраивает
Serg-ik
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