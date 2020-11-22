Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье
Уж лучше в Полтаву: воздух чище, Киев ближе, агросектор на плаву. Буду помидоры выращивать, как все
Могу помочь вам с экскурсией в следующем году в помидорную мекку на викенд. Так сказать погрузитесь в среду, с подъёмом в 4 утра и работой до темна в теплице при +35 в тени и влажности за 90%. Жалко, что тень там только на уровне земли.
Faceless написав:Разница может "сильно разниться" в зависимости от площади квартиры, от наличия домового счетчика, и какая ТЭЦ. Кроме того, и "утепленность новостроя" бывает очень разная. Одни криво поставленные стеклопакеты могут все утепление похерить
Физику не обманешь. Если стоит счетчик, то он считает одинаково. Более высокие теплопотери через стены в деньгах не так уж страшны. Окна могут быть кривые везде. В эконом новострое даже больше шанс встретить слабые окна.
hume написав:По этой же причине хозяева избавились от актива в старом доме с вертикальной разводкой. По этой же поч не и сам избавился от старья в двух минутах ходьбы от м оболонь.
Сравнивал расходы на отопление в утепленном новострое и на вторичке с вертикальной разводкой (как везде счетчик на дом). Разница 300 гривен на однушке в холодные месяцы. Ни о чем.
Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.
за 20 років переплата за тепло перекриє різницю ціну старого відносно нового "бетона"?
hume написав:Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.
У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?
hume написав:Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье
Насчет Сержика не уверен, но знаю семью айтишников, которые после перевода на удаленку в связи с коронокризисом, вернулись в родной облцентр (не Запорожье). Говорят что из плюсов экономия на аренде и чистый воздух. Ждут развития ситуации с удаленкой. Хотя если проводить аналогию с Лондоном имелся ввиду условный Ирпень. Если в Киев в офис нужно ездить 1-3 раза в неделю и нормальный транспорт, а не нынешние душегубки в пробках то может быть не все так плохо?
hume написав:Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.
У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?
6 месяцев отопления, думаю накпает больше чем 400.
Для переезда это не будет решающим фактором, а вот при покупке вполне возможно.
hume написав: Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные.
Да, совмины на старонаводницкой обладая потенциалом хорошей локации выглядят как клоака. Добавлю, что вокруг домов развалены все абсолютно детские площадки, растет бурьян, а возле лавочек у подъезда встречаются пустые бутылки из-под водки. Оазис там-это место возле клуба царский.