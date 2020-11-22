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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5670567156725673>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Для переезда это не будет решающим фактором, а вот при покупке вполне возможно.

Это будет не главным фактором.
Приведу пример. Что выбрать, новый, может двухлетний, Форд Фокус или в 1,5-2 раза дешевле десятилетнее БМВ? Ездить будут одинаково, но расход у БМВ будет больше (аналог платы за отопление). Через 10 лет, когда придет время продавать, продать 10 летний Форд будет намного проще, чем 20-летнее БМВ. Плюс расходы на обслуживание будут значительно отличаться.
Как-то так люди подходят и к выбору новострой/вторичка, хотя и любителей старых БМВ хватает.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:07

  Serg-ik написав:
зато в цене растёт. Не беда, что строиться более 3-х лет. Еще можно подождать

К сожалению у нас все строится "бешенным" темпом + с нарушением норм.Думаю многие влезли только из за лимитированого месторасположения, вблизи воды и вдали от магистралей, развязок, жд переездов которые так любят застройщики современных жк

Кан строит со всеми белыми доками и быстро. За это они и просят процентов на 20 выше рынка.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:09

  Serg-ik написав:
  fasser написав:развалены все абсолютно детские площадки, растет бурьян, а возле лавочек у подъезда встречаются пустые бутылки из-под водки. Оазис там-это место возле клуба царский.

Местные жители активно( голосовали) и пассивно ( не голосовали) сделал свой выбор: мэр остался прежний. Значит коренных и понаехов с пропиской всё устраивает

Кличко, падла, развалял площадки и бухает на лавочках каждый день :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:09

  hume написав:Маланюка 10, дом 31 (самый ликвиднй дом с половиной видовых квартир). 7 этаж
45 метров 1719 кгрн или 61 куе. Выше дороже

Глянул форрум на Домике. "Весело" там
а оттуда перешёл по ссылке. И понял, что "активисты"-борцуны с незаконным строительством -отдыхают.
после списка нарушений на полсотни пунктов решено
https://opendatabot.ua/court/91639068-4 ... d93e1ac299
ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві задовольнити повністю.

2. Застосувати заходи реагування до Приватного акціонерного товариства Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій , розташованого за адресою: вул. Маланюка Євгена, 101 в Дніпровському районі м. Києва, у вигляді повного зупинення проведення будівельно-монтажних робіт на будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами та припинення експлуатації приміщень будівлі приміщень заводу, шляхом відключення джерела електроживлення та накладення печаток на розподільчі електрощити будівництва та заводу, до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 22 квітня 2019 року №326.

3. Покласти на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві обов`язки щодо забезпечення виконання даного рішення.

как всё устранят-еще больше подорожает
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Кличко, падла, развалял площадки и бухает на лавочках каждый день

Вы это видели? Или так, языком потрепать?
Кличко создал систему, которая реагирует только на аварии. Поддерживать что-то работоспособное , не доводя до аварии, система не хочет или не может.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:13

  IgA написав:
  hume написав:Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье


Насчет Сержика не уверен, но знаю семью айтишников, которые после перевода на удаленку в связи с коронокризисом, вернулись в родной облцентр (не Запорожье). Говорят что из плюсов экономия на аренде и чистый воздух. Ждут развития ситуации с удаленкой.
Хотя если проводить аналогию с Лондоном имелся ввиду условный Ирпень. Если в Киев в офис нужно ездить 1-3 раза в неделю и нормальный транспорт, а не нынешние душегубки в пробках то может быть не все так плохо?

Для ІТ фірм можливість працювати і після "смертельного насморка" віддалено буде конкурентною перевагою. Дехто з ІТ вже просік цю фішку і почав скорочувати опомісця в офісах. Будуть тільки "гостьові місця". Скажімо з розрахунку 1:5, тобто якщо до короночумки орендувалось на 100 місць офіс, то тепер буде достатньо на 20. І це не межа.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:17

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м.


Киев, почти готово, 760 за метр
https://aspobiz.est.ua/17795869/

Мне треха ни к чему. А Вы чего не берете?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:20

Любителям неофициальной статистики - она бывает и такая:

- з початку року закрилися майже 700 000 підприємств;
- третина власників бізнесу (переважно мікро-) заявляють про падіння доходів на 60-80 %
- ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників;
- власники МСБ констатують факт зменшення доходів на 25-50%, порівняно з докарантинним періодом.

Голова АППУ Грігол Катамадзе – про перші прорахунки й підсумки того, як влада допомагає українському МСБ
https://mind.ua/publications/20218608-p ... ch-biznesu
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:21

Natt
мне давно посоветовали: от строителей не бери, на ремонте разоришься.
Послушал совет
Теперь другая часть советчиков пишет: мы ж тебе всем форумом говорили-покупай ( от строителей, недорого)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:23

  Serg-ik написав:Natt
мне давно посоветовали: от строителей не бери, на ремонте разоришься.
Послушал совет
Теперь другая часть советчиков пишет: мы ж тебе всем форумом говорили-покупай ( от строителей, недорого)

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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