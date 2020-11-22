Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Для переезда это не будет решающим фактором, а вот при покупке вполне возможно.
Это будет не главным фактором. Приведу пример. Что выбрать, новый, может двухлетний, Форд Фокус или в 1,5-2 раза дешевле десятилетнее БМВ? Ездить будут одинаково, но расход у БМВ будет больше (аналог платы за отопление). Через 10 лет, когда придет время продавать, продать 10 летний Форд будет намного проще, чем 20-летнее БМВ. Плюс расходы на обслуживание будут значительно отличаться. Как-то так люди подходят и к выбору новострой/вторичка, хотя и любителей старых БМВ хватает.
Serg-ik написав: зато в цене растёт. Не беда, что строиться более 3-х лет. Еще можно подождать
К сожалению у нас все строится "бешенным" темпом + с нарушением норм.Думаю многие влезли только из за лимитированого месторасположения, вблизи воды и вдали от магистралей, развязок, жд переездов которые так любят застройщики современных жк
Кан строит со всеми белыми доками и быстро. За это они и просят процентов на 20 выше рынка.
1. Адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві задовольнити повністю.
2. Застосувати заходи реагування до Приватного акціонерного товариства Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій , розташованого за адресою: вул. Маланюка Євгена, 101 в Дніпровському районі м. Києва, у вигляді повного зупинення проведення будівельно-монтажних робіт на будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами та припинення експлуатації приміщень будівлі приміщень заводу, шляхом відключення джерела електроживлення та накладення печаток на розподільчі електрощити будівництва та заводу, до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 22 квітня 2019 року №326.
3. Покласти на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві обов`язки щодо забезпечення виконання даного рішення.
hume написав:Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье
Насчет Сержика не уверен, но знаю семью айтишников, которые после перевода на удаленку в связи с коронокризисом, вернулись в родной облцентр (не Запорожье). Говорят что из плюсов экономия на аренде и чистый воздух. Ждут развития ситуации с удаленкой. Хотя если проводить аналогию с Лондоном имелся ввиду условный Ирпень. Если в Киев в офис нужно ездить 1-3 раза в неделю и нормальный транспорт, а не нынешние душегубки в пробках то может быть не все так плохо?
Для ІТ фірм можливість працювати і після "смертельного насморка" віддалено буде конкурентною перевагою. Дехто з ІТ вже просік цю фішку і почав скорочувати опомісця в офісах. Будуть тільки "гостьові місця". Скажімо з розрахунку 1:5, тобто якщо до короночумки орендувалось на 100 місць офіс, то тепер буде достатньо на 20. І це не межа.
Любителям неофициальной статистики - она бывает и такая:
- з початку року закрилися майже 700 000 підприємств; - третина власників бізнесу (переважно мікро-) заявляють про падіння доходів на 60-80 % - ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників; - власники МСБ констатують факт зменшення доходів на 25-50%, порівняно з докарантинним періодом. Голова АППУ Грігол Катамадзе – про перші прорахунки й підсумки того, як влада допомагає українському МСБ https://mind.ua/publications/20218608-p ... ch-biznesu
Serg-ik написав:Natt мне давно посоветовали: от строителей не бери, на ремонте разоришься. Послушал совет Теперь другая часть советчиков пишет: мы ж тебе всем форумом говорили-покупай ( от строителей, недорого)