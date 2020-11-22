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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:24
Vlad442 написав: hume написав:
Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.
У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?
У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.Різниця в 3 - 4 рази
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vossmy
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:32
vossmy написав: Vlad442 написав: hume написав:
Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.
У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?
У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.Різниця в 3 - 4 рази
Цей перекос рано чи пізно буде ліквідовано, або будеш платити за "обігрів" МОПів.
Або в роздріб газ/електрика буде набагато дорожче, чим оптом.
А у вертикальну розводку модифікують, так, що понаставляють лічильників і вентилів для регулювання. Так як роблять зараз із обліком на воду, газ, е.е.
В тій же Польщі дешевше мати міське опалення (центалізоване в них = нашому індивідуальному по термінології), за винятком, якщо палити в грубі кізяками і сміттям, але за таке збираються штрафувати і замінити опалення грубою на "екологічне".
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 23 лис, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:32
vossmy написав:
У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.Різниця в 3 - 4 рази
а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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