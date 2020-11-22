|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:24
Vlad442 написав: hume написав:
Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.
У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?
У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.Різниця в 3 - 4 рази
-
vossmy
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 04.12.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:32
vossmy написав: Vlad442 написав: hume написав:
Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.
У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?
У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.Різниця в 3 - 4 рази
Цей перекос рано чи пізно буде ліквідовано, або будеш платити за "обігрів" МОПів.
Або в роздріб газ/електрика буде набагато дорожче, чим оптом.
А у вертикальну розводку модифікують, так, що понаставляють лічильників і вентилів для регулювання. Так як роблять зараз із обліком на воду, газ, е.е.
В тій же Польщі дешевше мати міське опалення (центалізоване в них = нашому індивідуальному по термінології), за винятком, якщо палити в грубі кізяками і сміттям, але за таке збираються штрафувати і замінити опалення грубою на "екологічне".
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 23 лис, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22210
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1621 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:32
vossmy написав:
У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.Різниця в 3 - 4 рази
а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7923
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 909 раз.
- Подякували: 1376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:36
kingkongovets написав: vossmy написав:
У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.Різниця в 3 - 4 рази
а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?
так, ще за МОДні МОПи і губасті тьоли та тіпа газон прийдеться платити цілий рік в 3х рази більше цілий рік, чим в старому хрущі/панелі трохи більше в опалювальний сезон за тепло/калорії.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22210
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1621 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:49
kingkongovets написав: vossmy написав:
У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.Різниця в 3 - 4 рази
а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?
Конкретно по цифрам не скажу - але все інше в старому фонді набагато дешевше, або взагалі відсутні платежі.
-
vossmy
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 04.12.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:01
vossmy написав:
Конкретно по цифрам не скажу - але все інше в старому фонді набагато дешевше, або взагалі відсутні платежі.
а че не скажете - вы только за отопление платите?
я и хотел конкретные цифры по объектам с примерно одинаковой площадью в среднем за год узнать, потому что все только об отоплении почему то вспоминают)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7923
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 909 раз.
- Подякували: 1376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:15
Faceless написав: Serg-ik написав: fasser написав:
развалены все абсолютно детские площадки, растет бурьян, а возле лавочек у подъезда встречаются пустые бутылки из-под водки. Оазис там-это место возле клуба царский.
Местные жители активно( голосовали) и пассивно ( не голосовали) сделал свой выбор: мэр остался прежний. Значит коренных и понаехов с пропиской всё устраивает
Кличко, падла, развалял площадки и бухает на лавочках каждый день
Знающие люди утверждают, что он к тому же бычки в подъездах разбрасывает и сикает по углам, пока никто не смотрит.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10189
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1238 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:27
antey1969 написав:
Знающие люди утверждают, что он к тому же бычки в подъездах разбрасывает и сикает по углам, пока никто не смотрит.
Та не, ничего подобного он не делает
Через каждые 500 -800 метров в городе стоит общественный туалет. не знали?
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11467
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:31
hume написав: Vlad442 написав:
Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.
В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные
Печально это слышать. Я лет 20 назад засматривался на те дома. Место реально очень хорошее.
Наверное из первых собственников уже почти никого не осталось-умерли или переехали в новые квартиры. Неужели та же участь ждёт через лет 15-20 и "Волну"? И что в таком случае станет с Мордором, Эврикой, Кристером и иже с ними? Будут взрывать как в Европе?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:33
drevlyanin написав: hume написав: Vlad442 написав:
Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.
В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные
Печально это слышать. Я лет 20 назад засматривался на те дома. Место реально очень хорошее.
Наверное из первых собственников уже почти никого не осталось-умерли или переехали в новые квартиры. Неужели та же участь ждёт через лет 15-20 и "Волну"? И что в таком случае станет с Мордором, Эврикой, Кристером и иже с ними? Будут взрывать как в Европе?
За 25 років, то будуть "бабушатнікі".
Залежить від контингенту, керуючої компанії/ОСББ, але 25ти поверхові "термітники" - зло.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22210
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1621 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|