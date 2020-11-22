RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5671567256735674>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:24

  Vlad442 написав:
  hume написав:Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.

У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?

У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.

Різниця в 3 - 4 рази
vossmy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 04.12.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:32

  vossmy написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:Есть новострой 52 м, была вторичка 55 метров. Разница была ровно в два раза, в более тёплую погоду больше из за того, что счетчик отключается. 115 метров без счетчика 5500 в прошлом году, 105 метров с счётчиком около 3000, опять же в прошлом году.

У меня разница была в полтора раза, но хорошо, пусть в два. 100 долларов в месяц, 400 долларов в год на 100 метрах это те цифры, которые будут определяющими для переезда в новострой, который стоит дороже на 100 лет разницы в отоплении?

У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.

Різниця в 3 - 4 рази

Цей перекос рано чи пізно буде ліквідовано, або будеш платити за "обігрів" МОПів.
Або в роздріб газ/електрика буде набагато дорожче, чим оптом.

А у вертикальну розводку модифікують, так, що понаставляють лічильників і вентилів для регулювання. Так як роблять зараз із обліком на воду, газ, е.е.

В тій же Польщі дешевше мати міське опалення (центалізоване в них = нашому індивідуальному по термінології), за винятком, якщо палити в грубі кізяками і сміттям, але за таке збираються штрафувати і замінити опалення грубою на "екологічне".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 лис, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22210
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:32

  vossmy написав:У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.

Різниця в 3 - 4 рази


а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7923
З нами з: 05.06.16
Подякував: 909 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:36

  kingkongovets написав:
  vossmy написав:У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.

Різниця в 3 - 4 рази


а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?

так, ще за МОДні МОПи і губасті тьоли та тіпа газон прийдеться платити цілий рік в 3х рази більше цілий рік, чим в старому хрущі/панелі трохи більше в опалювальний сезон за тепло/калорії.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22210
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:49

  kingkongovets написав:
  vossmy написав:У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.

Різниця в 3 - 4 рази


а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?

Конкретно по цифрам не скажу - але все інше в старому фонді набагато дешевше, або взагалі відсутні платежі.
vossmy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 04.12.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:01

  vossmy написав:Конкретно по цифрам не скажу - але все інше в старому фонді набагато дешевше, або взагалі відсутні платежі.


а че не скажете - вы только за отопление платите?
я и хотел конкретные цифры по объектам с примерно одинаковой площадью в среднем за год узнать, потому что все только об отоплении почему то вспоминают)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7923
З нами з: 05.06.16
Подякував: 909 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:15

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  fasser написав:развалены все абсолютно детские площадки, растет бурьян, а возле лавочек у подъезда встречаются пустые бутылки из-под водки. Оазис там-это место возле клуба царский.

Местные жители активно( голосовали) и пассивно ( не голосовали) сделал свой выбор: мэр остался прежний. Значит коренных и понаехов с пропиской всё устраивает

Кличко, падла, развалял площадки и бухает на лавочках каждый день :mrgreen:

Знающие люди утверждают, что он к тому же бычки в подъездах разбрасывает и сикает по углам, пока никто не смотрит.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10189
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1238 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Знающие люди утверждают, что он к тому же бычки в подъездах разбрасывает и сикает по углам, пока никто не смотрит.

Та не, ничего подобного он не делает
Через каждые 500 -800 метров в городе стоит общественный туалет. не знали?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11467
З нами з: 10.06.11
Подякував: 202 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:31

  hume написав:
  Vlad442 написав:Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.

В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные


Печально это слышать. Я лет 20 назад засматривался на те дома. Место реально очень хорошее.
Наверное из первых собственников уже почти никого не осталось-умерли или переехали в новые квартиры. Неужели та же участь ждёт через лет 15-20 и "Волну"? И что в таком случае станет с Мордором, Эврикой, Кристером и иже с ними? Будут взрывать как в Европе?
drevlyanin
 
Повідомлень: 251
З нами з: 01.04.20
Подякував: 131 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:33

  drevlyanin написав:
  hume написав:
  Vlad442 написав:Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.

В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные


Печально это слышать. Я лет 20 назад засматривался на те дома. Место реально очень хорошее.
Наверное из первых собственников уже почти никого не осталось-умерли или переехали в новые квартиры. Неужели та же участь ждёт через лет 15-20 и "Волну"? И что в таком случае станет с Мордором, Эврикой, Кристером и иже с ними? Будут взрывать как в Европе?

За 25 років, то будуть "бабушатнікі".
Залежить від контингенту, керуючої компанії/ОСББ, але 25ти поверхові "термітники" - зло.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22210
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5671567256735674>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EnotBegemot, flyman, Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19545 3267208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 14:27
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230644
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6603)
23.11.2020 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.