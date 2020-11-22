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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5671567256735674

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:38

  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Знающие люди утверждают, что он к тому же бычки в подъездах разбрасывает и сикает по углам, пока никто не смотрит.

Та не, ничего подобного он не делает
Через каждые 500 -800 метров в городе стоит общественный туалет. не знали?

Разве киевские парадные расположены так далеко друг от друга?
Количество "туалетов" в округе нарастает прямо пропорционально с приближением к разливайкам типа "Море Пива"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:40

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  vossmy написав:У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.

Різниця в 3 - 4 рази


а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?

так, ще за МОДні МОПи і губасті тьоли та тіпа газон прийдеться платити цілий рік в 3х рази більше цілий рік, чим в старому хрущі/панелі трохи більше в опалювальний сезон за тепло/калорії.


Не правда. Не в три рази:-)

Чи оплачувати модний моп - питання філософське і наявності бабла.
Коли нема бабла - то навіть не філософське - просто проходиш повз і спльовуєш на корупціонерівбаригказнокрадів з модних мопів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:41

  hume написав:В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные


Наверное, племяннице жены которая живет в тех домах сильно не повезло ибо она там живет уже лет 5 и я такого там и близко не видел и выбирала она сравнивая с НЛ.
В тех местах был какой-то дом для афганцев и мелкой сошки Кабмина, м.б., это его так воины-интернационалисты убили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:42

Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:57

  EnotBegemot написав:Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?


ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)
Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?
Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:08

  vladimir07 написав:
  EnotBegemot написав:Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?


ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)
Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?
Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.


Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

растішкам на замєтку
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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