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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5672567356745675>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:40

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  vossmy написав:У мене є 1к.
В минулому році після початку опалювального сезону я цілий місяц не вмикав батареї (просто їх перекрив) - але все рівно довелося заплатити 900 грн. В цьому місяці я їх відключив на половину, але в кінці доведеться заплатити по повній программі 1200 грн.
Далі - коли наприклад тепла зима ,як у минулому році, то НЕ можна так просто піти в жек і попросити зменшити подачу тепла на будинок, потрібно зібрати 75% згоди мешканців - що нереально. І сидиш далі платиш по 1200 грн.
У мого знайомого така сама маленька 1к як у мене в Новобудові. В місяць він платить по 300-400 грн, при чому вмикає оплаення на місяць пізніше, і вимикає - на місяць раніше.

Різниця в 3 - 4 рази


а если сравнивать не только отопление, а все платежи и не только зимой, а в среднем за год?

так, ще за МОДні МОПи і губасті тьоли та тіпа газон прийдеться платити цілий рік в 3х рази більше цілий рік, чим в старому хрущі/панелі трохи більше в опалювальний сезон за тепло/калорії.


Не правда. Не в три рази:-)

Чи оплачувати модний моп - питання філософське і наявності бабла.
Коли нема бабла - то навіть не філософське - просто проходиш повз і спльовуєш на корупціонерівбаригказнокрадів з модних мопів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:41

  hume написав:В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные


Наверное, племяннице жены которая живет в тех домах сильно не повезло ибо она там живет уже лет 5 и я такого там и близко не видел и выбирала она сравнивая с НЛ.
В тех местах был какой-то дом для афганцев и мелкой сошки Кабмина, м.б., это его так воины-интернационалисты убили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:42

Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:57

  EnotBegemot написав:Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?


ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)
Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?
Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:08

  vladimir07 написав:
  EnotBegemot написав:Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?


ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)
Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?
Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.


Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

растішкам на замєтку
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:27

  Serg-ik написав:Natt
мне давно посоветовали: от строителей не бери, на ремонте разоришься.
Послушал совет
Теперь другая часть советчиков пишет: мы ж тебе всем форумом говорили-покупай ( от строителей, недорого)

Вам говорили когда цены были смешными, как для столицы. И в то же время цены на ремонтные работы были на дне.(До 18ого года) потом все начало отрастать с неимоверной скоростью. И только потом вам начали советовать брать с готовое с ремонтом. И то, как показывает практика, можно отхватить неплохой готовый новострой с ремонтом "под себя".
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34

  drevlyanin написав:Печально это слышать. Я лет 20 назад засматривался на те дома. Место реально очень хорошее.
Наверное из первых собственников уже почти никого не осталось-умерли или переехали в новые квартиры. Неужели та же участь ждёт через лет 15-20 и "Волну"? И что в таком случае станет с Мордором, Эврикой, Кристером и иже с ними? Будут взрывать как в Европе?

Кстати, интересное наблюдение. Недавно попались на глаза два объявления аренды.
1. Волна, 200 м - 1,8 куе месяц
2. Новолипки, 200м -7 куе месяц

Кто на что гаразд.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34

  EnotBegemot написав:
  vladimir07 написав:
  EnotBegemot написав:Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?


ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)
Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?
Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.


Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)


Обычно ДБК строит. Не супер но и не дно. Твёрдый середняк. В основном панельки, но зато с каким-никаким ремонтом. Плитку в с/у положил, мебель поставил и можно жить. Есть и монолиты, но там голые стены, опять же средне по рынку. Цены одни из самых низких за счет того, что почти все материалы у них свои. Кажись даже лифты сами лепят.Выглядит всё это конечно примитивно, а-ля привет восьмидесятым, но соседний шлачёк однозначно превосходит.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:38

  Vlad442 написав: Недавно кинул в избранное одну неплохую треху в интересном для меня месте по негуманной цене - за месяц ушла.


Если объявление стало неактивно или удалено с сайта вы делаете вывод, что квартира продана ?
Доподлинно можно знать если вы имеете информацию от непосредственных участников сделки либо через реестры.
Не всем обязательно надо продать. Выставляется масса вариантов на дурака, но они вечно не висят.
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