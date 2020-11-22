Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34

EnotBegemot написав: vladimir07 написав: EnotBegemot написав: Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен

Как вообще строит дбк, может кто в курсе? Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введенКак вообще строит дбк, может кто в курсе?



ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)

Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?

Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса. ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.



Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.

720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.

Единственно смущает, что там по качеству) Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.Единственно смущает, что там по качеству)

Обычно ДБК строит. Не супер но и не дно. Твёрдый середняк. В основном панельки, но зато с каким-никаким ремонтом. Плитку в с/у положил, мебель поставил и можно жить. Есть и монолиты, но там голые стены, опять же средне по рынку. Цены одни из самых низких за счет того, что почти все материалы у них свои. Кажись даже лифты сами лепят.Выглядит всё это конечно примитивно, а-ля привет восьмидесятым, но соседний шлачёк однозначно превосходит.