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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:42
Serg-ik написав: Faceless написав:
Кличко, падла, развалял площадки и бухает на лавочках каждый день
Вы это видели? Или так, языком потрепать?
Кличко создал систему, которая реагирует только на аварии. Поддерживать что-то работоспособное , не доводя до аварии, система не хочет или не может.
Вы уверены, что мер отвечает за площадки у дома и наличие бухарей на лавочках?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:17
flyman написав: IgA написав: hume написав:
Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье
Насчет Сержика не уверен, но знаю семью айтишников, которые после перевода на удаленку в связи с коронокризисом, вернулись в родной облцентр (не Запорожье). Говорят что из плюсов экономия на аренде и чистый воздух. Ждут развития ситуации с удаленкой.
Хотя если проводить аналогию с Лондоном имелся ввиду условный Ирпень. Если в Киев в офис нужно ездить 1-3 раза в неделю и нормальный транспорт, а не нынешние душегубки в пробках то может быть не все так плохо?
Для ІТ фірм можливість працювати і після "смертельного насморка" віддалено буде конкурентною перевагою. Дехто з ІТ вже просік цю фішку і почав скорочувати опомісця в офісах. Будуть тільки "гостьові місця". Скажімо з розрахунку 1:5, тобто якщо до короночумки орендувалось на 100 місць офіс, то тепер буде достатньо на 20. І це не межа.
У нас та же ситуация, большая часть офиса освободилась, сотрудники поехали по своим деревням. Вин-вин. Компания экономит на офисе, сотрудники - на аренде киевских хрущей. За год аренда может скушать условно 10кгрн в мес. За 12 мес. уже экономия 120 кгрн!
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:21
EnotBegemot написав:
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:30
Libo написав: EnotBegemot написав:
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
Это тот который все никак не могут домучать?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:38
Libo написав: EnotBegemot написав:
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
Берите с собой Зрадио в ОП - он знает как с ними нужно разговаривать.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:41
BIGor написав:
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
Это тот который все никак не могут домучать?[/quote]
Да, это еще до ввода в эксплуатацию. Обещают через пару месяцев. Место в паркинге $25 тыщ. Но настоящий современный комплекс самых высоких стандартов. Если не засрут. В одном из самых красивых и статусных мест в центре.
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