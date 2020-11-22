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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5672567356745675

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:42

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Кличко, падла, развалял площадки и бухает на лавочках каждый день

Вы это видели? Или так, языком потрепать?
Кличко создал систему, которая реагирует только на аварии. Поддерживать что-то работоспособное , не доводя до аварии, система не хочет или не может.

Вы уверены, что мер отвечает за площадки у дома и наличие бухарей на лавочках?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:17

  flyman написав:
  IgA написав:
  hume написав:Даже работая с удаленки слабо верится что условный сержик съедет в условное запорожье


Насчет Сержика не уверен, но знаю семью айтишников, которые после перевода на удаленку в связи с коронокризисом, вернулись в родной облцентр (не Запорожье). Говорят что из плюсов экономия на аренде и чистый воздух. Ждут развития ситуации с удаленкой.
Хотя если проводить аналогию с Лондоном имелся ввиду условный Ирпень. Если в Киев в офис нужно ездить 1-3 раза в неделю и нормальный транспорт, а не нынешние душегубки в пробках то может быть не все так плохо?

Для ІТ фірм можливість працювати і після "смертельного насморка" віддалено буде конкурентною перевагою. Дехто з ІТ вже просік цю фішку і почав скорочувати опомісця в офісах. Будуть тільки "гостьові місця". Скажімо з розрахунку 1:5, тобто якщо до короночумки орендувалось на 100 місць офіс, то тепер буде достатньо на 20. І це не межа.

У нас та же ситуация, большая часть офиса освободилась, сотрудники поехали по своим деревням. Вин-вин. Компания экономит на офисе, сотрудники - на аренде киевских хрущей. За год аренда может скушать условно 10кгрн в мес. За 12 мес. уже экономия 120 кгрн!
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:21

  EnotBegemot написав:720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена


Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:30

  Libo написав:
  EnotBegemot написав:720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена


Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают. :roll:

Это тот который все никак не могут домучать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:38

  Libo написав:
  EnotBegemot написав:720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена


Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают. :roll:

Берите с собой Зрадио в ОП - он знает как с ними нужно разговаривать.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:41

  BIGor написав:Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают. :roll:

Это тот который все никак не могут домучать?[/quote]

Да, это еще до ввода в эксплуатацию. Обещают через пару месяцев. Место в паркинге $25 тыщ. Но настоящий современный комплекс самых высоких стандартов. Если не засрут. В одном из самых красивых и статусных мест в центре. :?
Libo
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