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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:30
Libo написав: EnotBegemot написав:
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
Это тот который все никак не могут домучать?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:38
Libo написав: EnotBegemot написав:
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
Берите с собой Зрадио в ОП - он знает как с ними нужно разговаривать.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:41
BIGor написав:
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
Это тот который все никак не могут домучать?[/quote]
Да, это еще до ввода в эксплуатацию. Обещают через пару месяцев. Место в паркинге $25 тыщ. Но настоящий современный комплекс самых высоких стандартов. Если не засрут. В одном из самых красивых и статусных мест в центре.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:01
airmax78 написав: Libo написав: EnotBegemot написав:
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
Берите с собой Зрадио в ОП - он знает как с ними нужно разговаривать.
Раньше было попроще.
Горящей авизо по заднице или пачку франклинов в морду.
А сейчас без крыши никуда, даже в ОП
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:19
Libo написав: BIGor написав:
Ярославив Град под $2 тыщи за метр и метут, не смущаются и не раздумывают.
Это тот который все никак не могут домучать?
Да, это еще до ввода в эксплуатацию. Обещают через пару месяцев. Место в паркинге $25 тыщ. Но настоящий современный комплекс самых высоких стандартов. Если не засрут. В одном из самых красивых и статусных мест в центре.
[/quote]
Там даже тротуара нормального нет, какое красивое и статусное?
Востаннє редагувалось BIGor
в Пон 23 лис, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:21
Один толстый тролль вбрасывает, второй глупый тролль подхватывает, зРадио вообще тут никаким боком, а модератор где-то пропал...
Зарисовочка скучного понедельника на ветке
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:27
hume написав: Serg-ik написав: hume написав:
Год назад такой же дериватив как и сегодня стоил 46 куе.
С радостью куплю её через год за 61куе-20% = 48 куе. Но боюсь мне её предложат за 75 куе.
а через два-за 85.
через 5 она будет стоить 120 без ремонта, не менее.
Страшно подумать сколько будет стоить через 10 лет. Наверное 150 куе. Всё потому, что длина берега Днепра в районе Киева не бесконечна.
То, что некоторые продают квартирки в состоянии "после строителей", простоявшие 10-12 лет, не беда. Снаряд два раза в одну воронку не попадает.
Верно?
Я вам больше скажу. В 2008 году снимал квартиру с свечечке в оазисе на г сталинграда. Так вот сейчас соседняя двушка до сих пор стоит без ремонта, а за ком услуги платится исправно. Так же писал кейс про покупку в 15ом там же однушечки за 80, которая простояла 9 лет в собственности какой то пожилой тётки. За 200куе тетка не продала, за 130 куе не продала, а за 80 продала, и с них пошла еще платить за 9летнюю коммуналь)) ситуации консервации разные. Но есть понятие дешево и дорого не смотря на графики зрадио.
200 за видовую квартиру на оболони летом 08- дорого, а 47 за видовую квартиру на левобережке - дешево. Тут все ясно без всяких графиков. Вы не взяли когда вам кричали всем форумом, теперь вы ждёте очередного пздца, кризиса, и тд. Не исключаю, что выждите, главное котлетос не проедать, а с этим могут быть проблемы
кстати
серж-ИКу рекомендую реально задуматься
есть время до пятницы
в Генезисе можно будет взять 3к 86м2 порядка 60+куе, ИМХО планировка хорошая, кухня 20м2, немаленькие спальни, только 1 окно выходит на Гетьмана.
и да, это не стеб
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:29
flyman написав:
Дехто з ІТ вже просік цю фішку і почав скорочувати опомісця в офісах. Будуть тільки "гостьові місця". Скажімо з розрахунку 1:5, тобто якщо до короночумки орендувалось на 100 місць офіс, то тепер буде достатньо на 20. І це не межа.
Навіть в банках цю тему просувають в головних офісах, тобто після карантину в офіс вже виходитимуть не всі, частина завжди буде працювати віддалено
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:32
Прохожий написав:
кстати
серж-ИКу рекомендую реально задуматься
есть время до пятницы
в Генезисе можно будет взять 3к 86м2 порядка 60+куе, ИМХО планировка хорошая, кухня 20м2, немаленькие спальни, только 1 окно выходит на Гетьмана.
и да, это не стеб
шоза мегасупервигодне предложеніє?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:32
BIGor написав:
Там даже тротуара нормального нет, какое красивое и статусное?
Внутри комплекса шикарные широкие тротуары. Даже есть своя зеленая аллея для прогулок. А во вне там широкий красивый бульвар. Улица по-новому стилю так и называется - Бульварно-Кудрявская. Я не замечал, но если и есть местами неважные тротуары, то их поправить можно за пару дней, плёвое дело.
Да и не будут жильцы там ходить по тротуарам. Спустился на лифте в паркинг, сел в авто и выехал, а вечером заехал. Вся бытовая инфраструктура своя. Выходить в город необходимости нет.
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