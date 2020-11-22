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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:38
Libo написав: BIGor написав:
Там даже тротуара нормального нет, какое красивое и статусное?
Внутри комплекса шикарные широкие тротуары. Даже есть своя зеленая аллея для прогулок. А во вне там широкий красивый бульвар. Улица по-новому стилю так и называется - Бульварно-Кудрявская. Я не замечал, но если и есть местами неважные тротуары, то их поправить можно за пару дней, плёвое дело.
Да и не будут жильцы там ходить по тротуарам. Спустился на лифте в паркинг, сел в авто и выехал, а вечером заехал. Вся бытовая инфраструктура своя. Выходить в город необходимости нет.
Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.
Но разъезд там тяжелый
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:44
zРадио написав:
Один толстый тролль вбрасывает, второй глупый тролль подхватывает, зРадио вообще тут никаким боком, а модератор где-то пропал...
Зарисовочка скучного понедельника на ветке
Третий - хамовитый тролль ничего лучше не придумывает и жалуется модератору.
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airmax78
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:46
airmax78 написав: zРадио написав:
Один толстый тролль вбрасывает, второй глупый тролль подхватывает, зРадио вообще тут никаким боком, а модератор где-то пропал...
Зарисовочка скучного понедельника на ветке
Третий - хамовитый тролль ничего лучше не придумывает и жалуется модератору.
Ты провоцируешь, а хам - я? Сходи лучше выпусти пар на прорабе. Больше будет практического смысла
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zРадио
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:50
adeges написав:
Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.
Но разъезд там тяжелый
Это да. Но выход найдут. Можно закрыть въезд малообеспеченным в верхний город. Или жесткий пропускной режим. Фейс-контроль. Проезд/проход открыт только для джентльменов, их дам и прислуги.
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Libo
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:01
drevlyanin написав: hume написав: Vlad442 написав:
Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.
В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные
Печально это слышать. Я лет 20 назад засматривался на те дома. Место реально очень хорошее.
Наверное из первых собственников уже почти никого не осталось-умерли или переехали в новые квартиры. Неужели та же участь ждёт через лет 15-20 и "Волну"? И что в таком случае станет с Мордором, Эврикой, Кристером и иже с ними? Будут взрывать как в Европе?
"Черные Волги" КРЖН.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:16
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