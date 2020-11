Додано: Пон 23 лис, 2020 20:38

Libo написав: BIGor написав: Там даже тротуара нормального нет, какое красивое и статусное? Там даже тротуара нормального нет, какое красивое и статусное?



Внутри комплекса шикарные широкие тротуары. Даже есть своя зеленая аллея для прогулок. А во вне там широкий красивый бульвар. Улица по-новому стилю так и называется - Бульварно-Кудрявская. Я не замечал, но если и есть местами неважные тротуары, то их поправить можно за пару дней, плёвое дело.

Да и не будут жильцы там ходить по тротуарам. Спустился на лифте в паркинг, сел в авто и выехал, а вечером заехал. Вся бытовая инфраструктура своя. Выходить в город необходимости нет.



Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.



Но разъезд там тяжелый

