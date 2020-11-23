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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5674567556765677>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:38

  Libo написав:
  BIGor написав:Там даже тротуара нормального нет, какое красивое и статусное? :shock:


Внутри комплекса шикарные широкие тротуары. Даже есть своя зеленая аллея для прогулок. А во вне там широкий красивый бульвар. Улица по-новому стилю так и называется - Бульварно-Кудрявская. Я не замечал, но если и есть местами неважные тротуары, то их поправить можно за пару дней, плёвое дело.
Да и не будут жильцы там ходить по тротуарам. Спустился на лифте в паркинг, сел в авто и выехал, а вечером заехал. Вся бытовая инфраструктура своя. Выходить в город необходимости нет. :?


Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.

Но разъезд там тяжелый
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:44

  zРадио написав:Один толстый тролль вбрасывает, второй глупый тролль подхватывает, зРадио вообще тут никаким боком, а модератор где-то пропал...

Зарисовочка скучного понедельника на ветке

Третий - хамовитый тролль ничего лучше не придумывает и жалуется модератору.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:46

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Один толстый тролль вбрасывает, второй глупый тролль подхватывает, зРадио вообще тут никаким боком, а модератор где-то пропал...

Зарисовочка скучного понедельника на ветке

Третий - хамовитый тролль ничего лучше не придумывает и жалуется модератору.


Ты провоцируешь, а хам - я? Сходи лучше выпусти пар на прорабе. Больше будет практического смысла
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:50

  adeges написав:
Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.

Но разъезд там тяжелый


Это да. Но выход найдут. Можно закрыть въезд малообеспеченным в верхний город. Или жесткий пропускной режим. Фейс-контроль. Проезд/проход открыт только для джентльменов, их дам и прислуги. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:01

  drevlyanin написав:
  hume написав:
  Vlad442 написав:Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.

В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные


Печально это слышать. Я лет 20 назад засматривался на те дома. Место реально очень хорошее.
Наверное из первых собственников уже почти никого не осталось-умерли или переехали в новые квартиры. Неужели та же участь ждёт через лет 15-20 и "Волну"? И что в таком случае станет с Мордором, Эврикой, Кристером и иже с ними? Будут взрывать как в Европе?


"Черные Волги" КРЖН. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:16

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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:18

  Libo написав:
  adeges написав:
Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.

Но разъезд там тяжелый


Это да. Но выход найдут. Можно закрыть въезд малообеспеченным в верхний город. Или жесткий пропускной режим. Фейс-контроль. Проезд/проход открыт только для джентльменов, их дам и прислуги. :wink:

Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:22

  airmax78 написав: Ярославов град - ждем метро!


А ты там припарковался? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:08

  airmax78 написав:Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!


А как же модные мопы и вот это фсё? Лестницы и этажи не отличаются от сурового эконома Интергала около трубы котельной на Академгородке. Или главное парадный вход боль-мень слепить а остальное фигня? Кстати, думаю вы уже в курсе, что вильнолюди уже начали свой поминальный танец над комплексом? А ведь ещё и ключей почти никто не получил. :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:23

  drevlyanin написав: Кстати, думаю вы уже в курсе, что вильнолюди уже начали свой поминальный танец над комплексом? А ведь ещё и ключей почти никто не получил. :evil:


В каком смысле? Ключи будут уже давать в конце года, можно будет начинать делать ремонт. :?
Libo
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