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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:36
EnotBegemot написав: vladimir07 написав:
EnotBegemot написав:
Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?
ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)
Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?
Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.
Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)
Жил в новостроек от дбк. Что вы вкладываете в "качество"?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:45
Libo
Вы загляните в тот Ярославов град, качество остекления, мопы, обустройство явно не соответствует району. Субъективно - это уровень варшавских, галактик и тп, тут нужно было строить что-то клубного типа и поменьше.
Да и народ что-то не спешит его раскупать, в наличии почти все типы планировок
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