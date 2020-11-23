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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:50
adeges написав:
Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.
Но разъезд там тяжелый
Это да. Но выход найдут. Можно закрыть въезд малообеспеченным в верхний город. Или жесткий пропускной режим. Фейс-контроль. Проезд/проход открыт только для джентльменов, их дам и прислуги.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:01
drevlyanin написав: hume написав: Vlad442 написав:
Неудачный дом. Не стоит считать, что вся вторичка такая дыряво-текущая. Последние годы я вижу замену лифтовых кабин и оборудования, ремонты подъездов, сухие подвалы, отремонтированные крыши. И это в обычных домах. В кооперативных все всегда было благополучно.
В домах которые на балансе обчного жэка не все так гладко. Я бы даже сказал все не гладко. Был в совминовском доме 90х на старонаводникой, как то писал про продажу трехи там. Так я окуел как можно за 30 лет ушатать дом, который строился для элит. Все как нужно, даже кнопки спаленные
Печально это слышать. Я лет 20 назад засматривался на те дома. Место реально очень хорошее.
Наверное из первых собственников уже почти никого не осталось-умерли или переехали в новые квартиры. Неужели та же участь ждёт через лет 15-20 и "Волну"? И что в таком случае станет с Мордором, Эврикой, Кристером и иже с ними? Будут взрывать как в Европе?
"Черные Волги" КРЖН.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:16
Введіть у пошуку адресу вашого будинку і в онлайн-режимі отримайте інформацію про:
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:18
Libo написав: adeges написав:
Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.
Но разъезд там тяжелый
Это да. Но выход найдут. Можно закрыть въезд малообеспеченным в верхний город. Или жесткий пропускной режим. Фейс-контроль. Проезд/проход открыт только для джентльменов, их дам и прислуги.
Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:22
airmax78 написав:
Ярославов град - ждем метро!
А ты там припарковался?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:08
airmax78 написав:
Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!
А как же модные мопы и вот это фсё? Лестницы и этажи не отличаются от сурового эконома Интергала около трубы котельной на Академгородке. Или главное парадный вход боль-мень слепить а остальное фигня? Кстати, думаю вы уже в курсе, что вильнолюди уже начали свой поминальный танец над комплексом? А ведь ещё и ключей почти никто не получил.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:36
EnotBegemot написав: vladimir07 написав:
EnotBegemot написав:
Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?
ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)
Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?
Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.
Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)
Жил в новостроек от дбк. Что вы вкладываете в "качество"?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:45
Libo
Вы загляните в тот Ярославов град, качество остекления, мопы, обустройство явно не соответствует району. Субъективно - это уровень варшавских, галактик и тп, тут нужно было строить что-то клубного типа и поменьше.
Да и народ что-то не спешит его раскупать, в наличии почти все типы планировок
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:48
Kostia написав: EnotBegemot написав: vladimir07 написав:
ЖК Навигатор ? Его принято не любить.)
Если объект введен в эксплуатацию в чем сомнения, просто в качестве строительства ?
Такое вам ответят быстрее на профильных ветках касающихся конкретно данного комплекса.
Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)
Жил в новостроек от дбк. Что вы вкладываете в "качество"?
где посмотреть все его стройки с 1977 года? или хотя бы с 2000 года? может я был там, но кто строил хз КГС или кто-то еще.
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http://bratsk.org/news/show/22906.html
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