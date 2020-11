Додано: Пон 23 лис, 2020 23:40

airmax78 написав: Libo написав: adeges написав:

Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.



Но разъезд там тяжелый



Это да. Но выход найдут. Можно закрыть въезд малообеспеченным в верхний город. Или жесткий пропускной режим. Фейс-контроль. Проезд/проход открыт только для джентльменов, их дам и прислуги.

Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!



Да, для велосипеда самое оно. Артема и БЖ всегда несутся стремителым домкратом. Ярвал с Прорезной и Владимирской - тоже магистрали, где-то после 20-21. Да, и про Вороского забыл - тоже катишься как с горки, пока не упираешься в выезд на площадь победы, метров за 300-400 до выезда.

