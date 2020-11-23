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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5674567556765677

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:50

  Kostia написав:
  vladimir07 написав:
  EnotBegemot написав:Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?


Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)

Жил в новостроек от дбк. Что вы вкладываете в "качество"?


Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:40

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  adeges написав:
Конечно Сенка хороша не 200м бульвара на Бульварно-Кудрявской, или в простонародье на Гончара, а близостью к Гончарке и в принципе к Владке - там действительно есть где приятно побродить.

Но разъезд там тяжелый


Это да. Но выход найдут. Можно закрыть въезд малообеспеченным в верхний город. Или жесткий пропускной режим. Фейс-контроль. Проезд/проход открыт только для джентльменов, их дам и прислуги. :wink:

Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!


Да, для велосипеда самое оно. Артема и БЖ всегда несутся стремителым домкратом. Ярвал с Прорезной и Владимирской - тоже магистрали, где-то после 20-21. Да, и про Вороского забыл - тоже катишься как с горки, пока не упираешься в выезд на площадь победы, метров за 300-400 до выезда.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:47

  EnotBegemot написав:
  Kostia написав:
  vladimir07 написав:Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)

Жил в новостроек от дбк. Что вы вкладываете в "качество"?


Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)

У вас какое-то абстрактное" качество" поэтому вам никто не может дать ответ на ваш вопрос.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:55

  Kostia написав:
  Kostia написав:
  vladimir07 написав:Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)

Жил в новостроек от дбк. Что вы вкладываете в "качество"?


Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)

У вас какое-то абстрактное" качество" поэтому вам никто не может дать ответ на ваш вопрос.[/quote]

Да товарищ уже даже сьездил - говорит норм вполне, на уровне новостроев средины 00х, бедненько но чистенько. Ремонт от застройшика разве что на вынос сразу, зря только материал переводят, кому он такой сдался, как у меня на даче :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  EnotBegemot написав:Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)

Если берешь панель, то с качеством там все просто и прозрачно. Это не монолит, где много подводных камней. Стены сделаны из крепкого сплошного железобетона, сделанного в заводских условиях. Ровные. Если интересует качество отделки от застройщика - если не перфекционист, то вполне можно жить. Перфекционист, можно все перетянуть и добавить точек электрики.
  EnotBegemot написав:Ремонт от застройшика разве что на вынос сразу, зря только материал переводят, кому он такой сдался, как у меня на даче

80% людей зайдя в этот ремонт и зайдя в ремонт от Аирмакса за много денег не увидят существенной разницы.
  EnotBegemot написав:уровне новостроев средины 00х

Новострои середины нулевых это апогей качества украинского домостроения. Что по планировкам, что по материалам. Тотальная экономия началась после.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:06

  Vlad442 написав:
  EnotBegemot написав:Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)

Если берешь панель, то с качеством там все просто и прозрачно. Это не монолит, где много подводных камней. Стены сделаны из крепкого сплошного железобетона, сделанного в заводских условиях. Ровные. Если интересует качество отделки от застройщика - если не перфекционист, то вполне можно жить. Перфекционист, можно все перетянуть и добавить точек электрики.
  EnotBegemot написав:Ремонт от застройшика разве что на вынос сразу, зря только материал переводят, кому он такой сдался, как у меня на даче

80% людей зайдя в этот ремонт и зайдя в ремонт от Аирмакса за много денег не увидят существенной разницы.
  EnotBegemot написав:уровне новостроев средины 00х

Новострои середины нулевых это апогей качества украинского домостроения. Что по планировкам, что по материалам. Тотальная экономия началась после.


Возможно,для бюджетного варианта и норм, если денег в притык а жить уже нужно сейчас. Но в переспективе 3-5 лет будет желание его сменить, уж больно просто и не очень качественно.
Аирмакс делает ремонт в тетрисе, судя по всему. Там нужен уровень, что для себя любимого, что для последующей перепродажи. Публика там будет балованная и отличаться от тех же новолипок.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  EnotBegemot написав:Там нужен уровень, что для себя любимого, что для последующей перепродажи. Публика там будет балованная и отличаться от тех же новолипок.

Не удивлюсь, если в 40% случаев публика не будет восторгаться этим ремонтом, скажет "норм", заедет и не будет знать в каком изысканном ремонте живет и что плинтуса скрытого монтажа это пик моды. В 40% случаев скажет "отстой", снесет и переделает под себя, и только 20% ценителей скажут "это то, что мы бы сделали сами, как нам повезло, что мы нашли такой стильный ремонт" и заплатят половину от того, во сколько он обошелся.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:13

  Vlad442 написав:
  EnotBegemot написав:Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)

  EnotBegemot написав:уровне новостроев средины 00х

Новострои середины нулевых это апогей качества украинского домостроения. Что по планировкам, что по материалам. Тотальная экономия началась после.


Не поспоришь, сейчас абы подешевле да побыстрей. был недавно на Донца возле зеленых домов, мамадарагая, что там с фасадом. Дому года 3-4 , а выглядит на все 20, особенно балконы - такое ощущение, что там собрались все вильнолюды столицы

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